Anna Pettinelli rivela come è finita con il fidanzato Stefano dopo Temptation Island Vip

La conduttrice radiofonica Anna Pettinelli racconta come è andata a finire con il fidanzato Stefano dopo il termine del programma Temptation Island Vip. Lo ha fatto raccontando quanto successo a Uomini e Donne Magazine.

“Non volevo buttare un amore di sei anni e ho preferito chiedere il falò anticipato. Temptation ti ammazza, io sono stata male e ho sofferto tanto”, ha detto Pettinelli.

Dal canto suo, Stefano ha continuato a sostenere la linea del falò: davanti alla fidanzata e ad Alessia Marcuzzi, ha ripetuto che la simpatia per la tentatrice Cecilia Zagarrigo era solo e soltanto simpatia. “È stato come se fossi tornato al liceo con gli amici e l’amichetta. Non avevo idea che Anna avrebbe pensato ad altro, guardandomi”. Eppure Anna Pettinelli ha sofferto particolarmente per quello che ha visto succedere nel villaggio dei fidanzati e per questo ha chiesto di vedere il prima possibile Stefano.

“Abbiamo deciso di partecipare insieme per dimostrare alla gente che dice sempre: ‘Ma voi, con tanti anni di differenza, come potete andare d’accordo?’ oppure: ‘Ma non sei gelosa che lui…?’. Allora mi sono detta ‘sai che c’è? Andiamo a Temptation’. L’abbiamo fatto più che altro per un senso di rivalsa, di scommessa, per dimostrare che a Temptation, come altrove, se ci si ama, ci si ama anche con differenze d’età importanti”, ha detto la conduttrice radiofonica.

“Mi aspettavo di trovare stabilità, di dimostrare a noi stessi che eravamo forti. E… nonostante qualche travaglio, poi, alla fine, è andata proprio così”, ha detto ancora Anna Pettinelli, che però dalla trasmissione esce “abbastanza provata”.

Come spiega la conduttrice, “non è stato facilissimo. Ho visto cose che non mi sono piaciute, ma poi ci siamo spiegati e lui ha capito che certi atteggiamenti possono dar fastidio anche se messi in atto in buona fede. E ho capito qualcosa di lui che probabilmente non sapevo: è nato istrione, è nato esibizionista. O meglio, lo sapevo ma non fino a questo punto”, ha continuato Anna Pettinelli.

Ad infastidire particolarmente la conduttrice è stata l’amicizia con la tentatrice Cecilia. A mettere a dura prova Anna Pettinelli è stata “questa confidenza, questa strana alleanza con questa ragazza, questa affinità che ha trovato là dentro. Chiamiamola amicizia particolare”.

Ma Temptation Island è servito a qualcosa: Anna Pettinelli ha imparato che non sa mantenere la calma. “Ho capito che se mi parte la brocca non voglio fermarla. Ho sempre fatto dentro e fuori anche a Temptation, non ho mai recitato su copione, non ne sarei capace; se una donna è inc****ta perché è gelosa, perché il suo uomo ha delle attenzioni verso un’altra, è inutile che covi rabbia e si faccia andare bene il rapporto così com’è”, ha spiegato Pettinelli.

“Una donna deve trovare il coraggio di affrontare la situazione e affrontarne anche le conseguenze. Rifarei tutto quello che ho fatto. Niente di più, niente di meno”, ha detto ancora la conduttrice, che è convinta che quello che a Temptation Island lei e Stefano si siano fatti male, ma il loro rapporto ha resistito.

“Da casa, da spettatrice, mi ero fatta un’idea chiara che posso confermare dopo aver partecipato: se uno entra lì con un rapporto che già è rotto, non c’è modo di salvarlo. Io sono entrata con un rapporto solido e non ammettevo sbagli. Secondo me, a noi non poteva accadere nulla e non è successo nulla di grave, ma qualche ferita ce la siamo inferta”, ha detto.

La conduttrice ha sofferto particolarmente perché vedeva il suo fidanzato comportarsi in modo anomalo. “Sì, sono stata male. Tutto quello che ho detto e ho fatto era ciò che sentivo. Lì non puoi fingere; se vedi il tuo uomo che si rapporta con un’altra, non puoi contenerti! Io almeno la penso così”.

“Vedere Stefano non solo fare il cretino, ma anche dare confidenza e concedere un’intimità a un’altra donna che non ero io, ma con la stessa modalità nostra. Noi siamo quelli delle cuscinate, siamo quelli che si tirano l’acqua, siamo molto complici, e vedere quelle stesse cose con un’altra mi ha ammazzato. Poi mi dici che non c’era attrazione fisica, che non c’era nulla oltre a questo e che era solo amicizia. A me però non me ne importa nulla, quello che vedo mi fa star male e poi non ti voglio più”.