Temptation Island Vip 2019 terza puntata: ecco che cosa è successo ieri sera, 23 settembre | Riassunto

Siamo al giro di boa di questa seconda edizione di Temptation Island Vip: per alcune coppie è arrivato già il momento dei falò di confronto, durante il quale dovranno decidere se lasciare il programma insieme o separatamente. Ma i colpi di scena, come di consueto, non mancano. Alla fine della puntata di ieri sera, 23 settembre 2019, infatti abbiamo assistito all’arrivo nel resort dell’Is Morus Relais di una nuova coppia, quella formata da Alex Belli e Delia Duran.

Ecco intanto il riassunto della puntata di ieri sera 23 settembre 2019 di Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip 2019 terza puntata | Riassunto | Falò di confronto per Nathaly e Andrea

La prima parte della puntata di ieri è tutta dedicata alla coppia formata da Nathaly Caldonazzo con Andrea Ippoliti. L’ex stella della Bagaglino, stanca per i comportamenti del proprio fidanzato visti nei video, aveva chiesto un falò di confronto immediato.

Nelle immagini vediamo l’avvicinamento di Andrea con la single Zoe. I due sembrano davvero molto legati, tanto che decidono di rifugiarsi nella casa delle single, dove non sono presenti le telecamere. K’uomo sussurra: “Sdraiamoci, voglio abbracciarti”.

Dopo questo video Nathaly è disgustata e decide di chiedere il falò di confronto, supportata dall’amica Anna Pettinelli. Arrivata in spiaggia, la Caldonazzo commenta con Alessia Marcuzzi: “Si sono chiusi nella casa di lei e credo sia accaduto qualcosa visto che ci è rimasto un’ora. Mi spiace interrompere la loro love story ma devo interrompere la mia”.

Arrivato per il confronto, Ippoliti prova a difendersi: “Sapevi che mi aspettavo altro da parte tua. Ti sei fatta prendere in braccio, mi hai provocato. La mia non è stata una vendetta, è stata una conseguenza. Non sono innamorato di Zoe”.

Nathaly ribatte: “Nulla giustifica quello che hai fatto. Ti sei fatto toccare, ci sei andato due volte in esterna e sei entrato in camera sua. Ti rendi conto di quello che hai fatto?”. Vengono mostrati i video della loro esperienza a Temptation Island Vip.

A questo punto Andrea Ippoliti lancia una frecciatina poco elegante nei confronti della conduttrice: “Mi fa piacere vederti guardare Alessia visto che quando siamo a casa non parli bene di lei”. l’ex star del Bagaglino replica: “Non sei più il mio uomo. Mi fai schifo, hai 47 anni e ti sei avvicinato a una ragazzina che ha 5 anni più di mia figlia. Le hai chiesto quale fosse il suo punto erogeno e lei non sapeva nemmeno cosa fosse. Giusto con una ragazza così puoi stare, qualcuna a cui devi insegnare tutto”.

Disgustata rivedendo i video di Andrea con la single Zoe, Nathaly lascia il falò. I due ammettono di non essere più innamorati: tra loro è finita, così come l’avventura a Temptation Island Vip 2019.

Temptation Island Vip 2019 terza puntata ieri sera | Pago e Serena Enardu

Chiusa questa lunga parentesi, si passa ad un’altra coppia di Temptation Island Vip 2019. Pago nel pinnettu vede diverse immagini riguardanti la sua fidanzata Serena, sempre più vicina al single Alessandro.

“Non ci posso credere, che schifo. Basta. O ha trovato un figlio o non saprei che dire o pensare. Sono allibito. Gli stava facendo un massaggio, lui ne faceva uno a lei. Mi sembra tutto impossibile”, commenta il cantautore.

Serena intanto si dispera: “Piango perché penso a lui di là che sta male. Sto maturando il pensiero di chiudere e pensare di farli male mi distrugge. Sono una persona che ha bisogno di dare una nota di colore a ogni giornata. Pago è così solo con me. Con gli altri è divertente e ironico. È come se si fosse rotto qualcosa, voglio aggiustarlo a tutti i costi ma non si può”.

Nei video Serena e Alessandro hanno un’intesa sempre maggiore. La donna ammette: “‘ago merita di essere felice, e con me non lo è”.

Temptation Island Vip 2019 terza puntata ieri sera | Gabriele e Silvia

Veniamo ad un’altra coppia. Gabriele in questa prima settimana di Temptation Island Vip si è avvicinato a molte ragazze single. Allo stesso modo nei video lei si dimostra molto vicina al single Valerio, al quale rivela: “Ora non gli dico neanche tanto più ti amo, perché non sarebbe molto sentito”. Il figlio di Pippo Franco a questo punto sbotta: “La mollerò senza rimpianti. Lascio a Valerio gli avanzi del piatto dove ho mangiato io”.

Gabriele dal canto suo si diverte con molte ragazze, mostra i muscoli ed è totalmente in fissa con il twerking. Ad alcune ragazze rivela: “Silvia non mi manca per niente”. “Questi atteggiamenti non mi fanno ridere, lo rimprovero spesso. Sono contenta che si diverta però mi aspetto un po’ di contegno. Parla di me in un modo che non mi piace”, commenta Silvia vedendo i video.

Temptation Island Vip 2019 terza puntata riassunto | Anna e Stefano

Tensione anche per un’altra coppia di Temptation Island Vip 2019, quella formata da Anna Pettinelli e Stefano Macchi. La speaker vede un video in cui è evidente la vicinanza del suo uomo con la single Cecilia. Stefano chiede se la ragazza abbia fatto sogni erotici da quando è al villaggio, e lei conferma.

A quel punto la Pettinelli perde la pazienza, è incredula e vorrebbe chiedere un falò di confronto, ma non lo fa formalmente: “Com’è possibile che lui non capisca che io lo vedo? È stupido. Due sono le cose: o non ci arriva o questa ragazza gli piace. Si è fatto un’altra fidanzata nel villaggio”.

Temptation Island Vip 2019 terza puntata riassunto | Simone e Chiara

L’ex professoressa de L’Eredità ha preso una decisione importante: “Il mio percorso qua è terminato, anche sulla base di quello che non ho visto”. Ne sapremo di più la prossima settimana.

Inoltre nella quarta puntata, in onda su Canale 5 il 30 settembre, entreranno ufficialmente in gara due nuovi concorrenti: Alex Belli e Delia Duran, che alla fine dell’episodio di ieri sera sono sbarcati nel villaggio di Temptation Island Vip 2019.

