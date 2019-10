Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito oggi: lo speciale Il viaggio di Temptation Island Vip

Simone e Chiara sono due concorrenti di Temptation Island Vip. Il loro percorso all’interno del programma non è stato facile, ma sapevano perfettamente a cosa andavano incontro.

Entrambi giovanissimi, Simone e Chiara si sono conosciuti quando lei aveva appena 14 anni a un concorso di bellezza.

Capirono sin da subito di voler stare insieme ma gli impegni del quotidiano presero il sopravvento e si sono ritrovati soltanto qualche anno dopo. La loro storia d’amore è partita ufficialmente nel 2018.

Perché partecipare a Temptation Island Vip se così giovani? Simone, che da sempre si è professato completamente innamorato della sua dolce metà, voleva capire i veri sentimenti di Chiara.

Lui conosciuto come Mr Italia, lei come una delle Professoresse de L’Eredità (programma di Rai 1), hanno affrontato la seconda edizione vip di Temptation Island per mettere a nudo i propri sentimenti.

Se in un primo momento le attenzioni dei single su Chiara non sortivano alcun effetto in Simone, a lungo andare è stata proprio la giovane Professoressa a prendere una decisione.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: il falò di confronto a Temptation Island Vip

“Il mio percorso qua è terminato, anche sulla base di quello che non ho visto”.

Chiara Esposito decide improvvisamente di lasciare il villaggio delle fidanzate e di conseguenza Temptation Island Vip. Simone viene informato tempestivamente, rimanendo alquanto sorpreso da questa scelta.

Arriva il momento del falò di confronto tra i due. Chiara si è avvicinata pericolosamente al tentatore Antonio Moriconi, tra i due sembra esserci una forte intesa, eppure Chiara si professa completamente innamorata di Simone.

Consapevole del suo atteggiamento ma anche dei suoi sentimenti, Chiara dichiara di aver trovato la risposta che stava cercando.

Simone è d’accordo con lei: entrambi sanno di voler uscire da quel programma insieme, più forti che mai.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: la coppia un mese dopo Temptation Island Vip

L’amore tra Simone e Chiara continua ancora oggi. In un’intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Simone ha dichiarato:

“Personalmente ho deciso di prendere parte a questo programma perché non ho mai avuto paura di viaggiare nei sentimenti con la mia amata e dimostrare che, con la fiducia e l’amore folle che provo, nessuna tentazione avrebbe potuto mai farmi separare da lei. Ero fiducioso e credevo alla nostra storia unica. Non mi sarei mai aspettato a fine falò la sorpresa di Chiara. E’ stata una delle emozioni più belle della nostra storia. Mi ha stupito. Io sono stato bene e ho legato con tutti i fidanzati, ma forse un po’ di più con Andrea, durante i primi giorni, visto che abbiamo in comune la passione per lo sport e ci piace andare in palestra. Con il passare del tempo ho legato anche con le single, ma nulla di rilevante: il mio unico pensiero era Chiara”.

Progetti futuri? “Vorremmo andare a vivere insieme al più presto. Stiamo cercando di capire se la nostra casa sarà a Roma o a Milano. Vi aggiorneremo al più presto”.

Ma come vanno le cose oggi tra Simone e Chiara? Lo scopriremo nel corso dello speciale in onda stasera, 31 ottobre 2019, su Canale 5, dal titolo Il viaggio di Temptation Island Vip.