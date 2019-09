Antonio Moriconi, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019

È iniziato Temptation Island Vip 2019 e sebbene siano passate poche puntate si vede già chi, tra i tentatori, è più bravo a mettersi in mostra: tra questi c’è sicuramente Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Uomini e Donne che si è avvicinato molto a Chiara Esposito, fidanzata di Simone Bonaccorsi. Ma chi è Antonio Moriconi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Antonio Temptation Island, chi è il tentatore ed ex corteggiatore di Uomini e Donne

Antonio Moriconi è un ragazzo classe 1995, originario di Frosinone. Prima di arrivare a Temptation Island Vip 2019 nel ruolo di tentatore e quindi single, è passato per altri programmi televisivi Mediaset, su tutti Uomini e Donne.

Prima ancora, però, Antonio è stato un maestro di sci. Amante di tutti gli sport, il giovane è diventato maestro di sci grazie anche ai genitori, che gestiscono una stazione sciistica a Cortina D’Ampezzo. Da loro, dunque, è arrivata la passione di Antonio per questo sport, nel quale ha anche gareggiato ad alti livelli.

Le coppie in gara di Temptation Island Vip 2019

La sua passione per la moda e per il mondo della televisione, tuttavia, ha portato Antonio Moriconi a sperimentare anche in questo campo. Da qui è nata la partecipazione a Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore di Teresa Langella. La ragazza, però, alla fine ha preferito Andrea Del Corso a Moriconi.

Prima di approdare a Temptation Island Vip, Moriconi ha partecipato anche all’edizione classica del programma, nel 2018, sempre nel ruolo di tentatore.

Ci riprova adesso quest’anno, nella speranza di poter emergere una volta per tutte e, perché no, magari trovare la persona giusta con cui iniziare una storia d’amore. Anche se, alcune indiscrezioni dicono che Antonio Moriconi sarà uno dei prossimi tronisti di Uomini e Donne…

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

Per quanto riguarda i social network, grazie alle sue partecipazioni nei programmi Mediaset Moriconi ha ottenuto un grande seguito. Soprattutto su Instagram, dove pubblica scatti di vita quotidiana e di set fotografici: sul social delle foto, Antonio conta più di 470mila follower.

Potrebbero interessarti Alessandro Graziani, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019 Rambo: le curiosità sul film con Sylvester Stallone Rambo (First Blood): trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Antonio Temptation Island Vip 2019, le coppie in gara

Ecco i profili delle sei coppie di Temptation Island Vip 2019:

Al posto di Ciro e Federica, eliminati dopo la prima puntata, sono entrati Gabriele Pippo (produttore discografico e figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado. (qui tutto quello che c’è da sapere sulla coppia).

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019