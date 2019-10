Alex Belli e Delia Duran oggi: lo speciale Il viaggio di Temptation Island Vip

Alex Belli e Delia Duran si sono uniti alla nave di Temptation Island Vip anche dopo che questa era salpata. Con il reality già in corsa, la coppia ha avuto poco tempo per farsi conoscere al pubblico ma non ha avuto alcun problema a integrarsi nello spirito del programma.

Lui è conosciuto e apprezzato dal pubblico italiano per essere un volto del mondo dello spettacolo, mentre lei è una modella venezuelana.

Alex e Delia rappresentano l’ultima coppia a unirsi a Temptation Island Vip 2019. I due sono fidanzati da circa un anno ma, prima d’incontrarla, Alex ha avuto una breve e tormentata storia d’amore con l’ex concorrente del GF Mila Suarez.

Alex e Delia sono entrati ufficialmente nella terza puntata di Temptation Island Vip e, se in un primo momento Alex è rimasto fermo nelle sue convinzioni (credendo che fossero gli altri a ciondolare attorno alla sua Delia), nella quinta puntata l’attore inizia ad avvertire un certo fastidio notando le avance del single Riccardo.

Come Ciro, squalificato nella prima puntata, anche Alex vuole abbandonare il villaggio per raggiungere la fidanzata, dopo aver visto alcune immagini sconcertanti, ma viene fermato dalla produzione.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Alex Belli e Delia Duran: il falò di confronto a Temptation Island Vip

Arriva il falò di confronto per Alex Belli e Delia Duran. L’attore di Centovetrine è più che convinto dei propri sentimenti per la bella modella; la ragazza, dal suo canto, è confusa perché attratta dal single Riccardo e prima di raggiungere il fidanzato al falò di confronto, Delia guarda un video nel pinnettu dove vede Alex in compagnia della single Veronica.

Le coppie ufficiali di Temptation Island Vip 2019

Al falò di confronto, Delia ammette: “Sono venuta qui per dimostrare che l’amore che provo per te è immenso, che non c’è attrazione fisica che possa distrarmi. C’è stata un’attrazione per Riccardo. Ho capito che mi mancavi, che anche se fossi stata dall’altra parte del mondo non ti avrei mai tradito”.

Alex le rimprovera l’atteggiamento promiscuo adottato nelle ultime settimane, ma Delia si difende: “Mi mancavi tu, in lui vedevo te”.

La coppia, stremata da quelle settimane di lontananza, decide di uscire dal programma mano nella mano.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Alex Belli e Delia Duran: la coppia un mese dopo Temptation Island Vip

L’amore trionfa su tutto. Purtroppo per Alex e Delia i guai sono partiti proprio dopo aver lasciato l’isola idilliaca del programma di Canale 5.

Potrebbero interessarti X Factor 2019, giovedì 31 ottobre il secondo Live: le nuove assegnazioni dei giudici ai cantanti X Factor, tutto pronto per il secondo Live: ospiti i Maneskin e Lewis Capaldi Game of Thrones, Emilia Clarke risolve il mistero della tazza di Starbucks: ecco chi è stato

Mentre il loro amore procede a gonfie vele, i rispettivi ex hanno voluto creare qualche scompiglio negli ultimi tempi. Soltanto qualche mese fa, Mila Suarez (con la quale Alex ha avuto una relazione per un breve periodo) aveva insinuato che la storia con Delia fosse partita mentre i due erano ancora insieme.

Adesso, a distanza di tempo, è l’ex di Delia a creare problemi. Alex e la fidanzata sono stati aggrediti. Oltre a un polso slogato di lei, i due non avrebbero riportato gravi ferite. L’attore ha comunque denunciato l’accaduto tramite Instagram. “C’è stata una colluttazione pesante dove Delia ed io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di uomo. Fortunatamente sta bene, ha avuto solo una slogatura al polso e qualche ematoma”.

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019

Ma come vanno le cose oggi tra Alex e Delia? Lo scopriremo nel corso dello speciale in onda stasera, 31 ottobre 2019, su Canale 5, dal titolo Il viaggio di Temptation Island Vip.