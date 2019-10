Temptation Island Vip 2019 sesta puntata: ecco che cosa è successo ieri sera, 14 ottobre | Riassunto

Siamo giunti all’ultimo falò di confronto per le tre coppie rimaste ancora in piedi in Temptation Island Vip. Il programma di Canale 5, per la versione vip, quest’anno è condotto da Alessia Marcuzzi ed è quasi giunto al termine. Quella andata in onda ieri sera, 14 ottobre 2019, ha visto le ultime tre coppie arrivare a un confronto davanti al fuoco scoppiettante.

Sono trascorse sei settimane da quando le coppie hanno intrapreso la loro avventura nel Resort Is Morus Relais in Sardegna ed è arrivata la resa dei conti anche per gli ultimi superstiti.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Delia e Alex Belli sono entrati per ultimi, così come Gabriele e Silvia che si sono uniti alla nave di Temptation Island dopo qualche puntata dall’inizio; infine, la coppia più tormentata è quella di Pago e Serena: cosa decideranno di fare?

Di seguito, il riassunto della sesta puntata andata in onda lunedì 14 ottobre 2019.

Temptation Island Vip 2019 sesta puntata | Riassunto | Pago e Serena Enardu

Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip, l’hype per Pago e Serena era alle stelle. La puntata parte proprio da loro due, pronti per il falò di confronto finale. A decidere le sorti della loro storia d’amore è Serena Enardu: l’ex tronista di Uomini e Donne ha tirato le somme ed è giunta a una conclusione.

Dopo un lungo riassunto della loro esperienza all’interno del programma, si torna alla settimana scorsa, al momento in cui il falò di Pago e Serena era stato sospeso.

“Ti sei accontentata di un bravo ragazzo, perché sono una brava persona. Ti amo talmente tanto che ti lascerei stare da sola, per permetterti di essere felice. A me non basta averti fisicamente, tu non sorridi quando sei con me. Io ho capito che bisogna dirsi tutto”, le ha detto Pago con il cuore in mano.

Serena, dal suo canto, ha ammesso l’attrazione per il tentatore Alessandro, commentando la scena di un ballo:

“Sono stata bene, mi sono sentita ascoltata e compresa. Che cosa vuoi che ti dica? Con lui ho scoperto che posso stare bene, posso ballare in maniera eccessiva senza nessuno che mi giudica”.

Le coppie della nuova edizione di Temptation Island Vip 2019

Alessia Marcuzzi ha messo entrambi alle strette, chiedendo la natura dei loro sentimenti. Mentre Pago è certo dei suoi, Serena ha chiaro tutt’altro. “Ho paura di tornare a quello che avevo prima. Quello che abbiamo vissuto per 6 anni è folle. Stavamo insieme perché dovevamo, facevamo l’amore perché si doveva ma io ero completamente apatica”.

E quando Alessia le ha chiesto “Sei innamorata?”, la Enardu ha risposto: “A lui tengo moltissimo, mi sono impegnata. Tu meriti di essere amato. Mi spiace non riuscire a provare quello che lui prova per me. Il tuo è un amore incondizionato, anche sei hai davanti una che ha fatto un sacco di errori, la ami. Sono rimasta con lui fino a oggi nella speranza che si scatenino tante emozioni forti. Se potessi comandare le emozioni, le proverei per lui”.

Pago ha deciso di abbandonare il falò da single, Serena non può raggiungerlo: “Lo amo ma non come si ama un fidanzato”.

La Enardu si è lasciata consolare dalle braccia di Alessandro dopo il falò. Che i due possano vivere una storia d’amore lontano dalle telecamere adesso?

Temptation Island Vip 2019 sesta puntata | Riassunto | Gabriele e Silvia

Passiamo a Silvia e Gabriele. Dopo aver trascorso tre settimane a stretto contatto con il single Valerio, Silvia ha poi deciso di mettere le distanze in vista della puntata finale. Anche dopo il weekend da sogno passato insieme, la Tirado ha deciso di estraniarsi sia emotivamente che fisicamente: a quel punto, Valerio l’ha accusata di averlo usato e Silvia si è difesa dicendo: “Io sono fidanzata, tu che pretendevi? Ho usato questo programma per fare chiarezza dentro me stessa”.

Anche Gabriele, dopo aver guardato il video nel pinnettu, ha dato ragione a Valerio: “Lo sta torturando come ha fatto con me”. Ma Valerio non ci sta e lascia il programma.

Al momento del falò di confronto, Gabriele però è confuso più di prima. “L’ho amata tanto, ma non so più cosa provo, forse solo dolore”.

Silvia ha messo tutte le carte in tavola, spiegando che nella loro relazione manca il corteggiamento. Gabriele in un primo momento ha deciso di lasciare Temptation Island Vip da solo ma poi, lasciandosi convincere da Silvia, ha abbandonato la spiaggia con lei.

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 14 ottobre 2019: chi ha vinto tra Temptation Island Vip e Montalbano Sanremo Giovani, Marco Liorni è il conduttore della finale Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2019

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

Temptation Island Vip 2019 sesta puntata | Riassunto | Alex e Delia

Alex Belli è convinto dei propri sentimenti e rimane fermo nelle proprie convinzioni. Delia, d’altro canto, non è dello stesso preavviso ed è sempre più attratta dalla conoscenza del single Riccardo.

Prima di raggiungere il fidanzato al falò, Delia Duran va nel pinnettu per guardare un video che vede Alex in compagnia della single Veronica. La Duran scoppia a piangere, ma la Enardu le dà dell’esagerata. “Tu hai fatto di peggio”.

Al falò di confronto, Delia ha ammesso: “Sono venuta qui per dimostrare che l’amore che provo per te è immenso, che non c’è attrazione fisica che possa distrarmi. C’è stata un’attrazione per Riccardo. Ho capito che mi mancavi, che anche se fossi stata dall’altra parte del mondo non ti avrei mai tradito”.

L’attore non ha perso tempo a rinfacciarle il suo atteggiamento, che Delia ha classificato come legittima difesa: “Mi mancavi, il lui vedevo te”.

La coppia di Temptation Island Vip ha suggellato l’amore con un bacio, mettendo fine a un brevissimo falò di confronto. Il programma di Canale 5 finisce qua.

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019