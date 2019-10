Maledetti amici miei, anticipazioni e ospiti quinta puntata | Stasera, 31 ottobre, su Rai 2

Per il quinto giovedì consecutivo anche stasera, 31 ottobre 2019, torna con un nuovo appuntamento Maledetti amici miei, il programma di Rai 2 condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi: vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata della trasmissione.

Maledetti amici miei, nonostante gli ascolti tv non proprio esaltando, in questo primo mese di trasmissioni è riuscito a convincere gran parte della critica: il progetto, fortemente voluto dal direttore di Rai 1 Carlo Freccero, è infatti uno show molto particolare, inedito per la nostra tv.

Tutto quello che c’è da sapere su Maledetti amici miei

A far da padrona, l’improvvisazione: i quattro protagonisti, assistiti ogni settimana da Max Tortora e Margherita Buy (la “maestra d’ansia”), non hanno un copione. Ma realizzano comunque sul palco un vero e proprio spettacolo teatrale, fatto di racconti, aneddoti e divertimento. E con l’aiuto di ospiti diversi ogni settimana.

Come ogni settimana, quindi, anche stasera a Maledetti amici miei ci saranno diversi ospiti, pronti ad accompagnare i conduttori nei loro racconti. Di seguito le anticipazioni della quinta puntata, in onda stasera – 31 ottobre 2019 – a partire dalle 21:20, su Rai 2.

Maledetti amici miei, le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata

Cosa aspettarsi da questa quinta puntata di Maledetti amici miei? Innanzitutto, Max Tortora nell’episodio di stasera farà un omaggio ad Alberto Sordi.

Inoltre, come ospiti del programma ci saranno stavolta Diego Abatantuono, che affiancherà i quattro protagonisti in una serie di racconti e divertentissimi aneddoti sulla sua carriera e sul mondo dello spettacolo. Racconti esilaranti a cui parteciperanno anche Ilaria D’Amico, giornalista e volto di punta di Sky Sport, e Ubaldo Pantani, celebre imitatore che stasera vestirà i panni di Massimo Giletti.

Ma il parterre di ospiti di Maledetti amici miei, secondo le anticipazioni di stasera, non finisce qui: grande spazio anche alla musica, con la cantante e autrice Levante e il cantautore Brunosi SAS. I due si esibiranno in un’emozionante versione di “Anna e Marco” di Lucio Dalla.

Ad accompagnarli, come sempre, la resident band del programma formata da Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).

Ultimi ospiti della serata, inoltre, l’ex Miss Italia ’96 Denny Méndez e Ilaria Murtas, che nello stesso anno si è classificata al secondo posto del concorso.

Ancora una volta, infine, le anticipazioni di Maledetti amici miei riportano un Paolo Conte in splendida forma: il maestro canterà un altro dei suoi grandi successi in apertura del programma, realizzando la sigla. Alla fine, invece, interverrà Valeria Solarino, sulle note della sigla di chiusura Giuliano Sangiorgi, leggendo il testo inedito sull’amicizia scritto stavolta da Elena Ferrante.

Potrebbero interessarti Antonella Clerici e Roberto Benigni possibili conduttori di Sanremo insieme ad Amadeus Sanremo 2020, Amadeus: “Al mio fianco due donne o due donne e un uomo” Un passo dal Cielo 5: anticipazioni e trama dell’ottava puntata in onda oggi 31 ottobre

Maledetti Amici Miei è un programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi; scritto con Sandro Veronesi, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Cristiano D’Alisera con la partecipazione di Margherita Buy e con Max Tortora; prodotto per Rai2 da Ballandi.

Maledetti amici miei vi aspetta con la quinta puntata giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 21:20 su Rai 2.

Il cast della trasmissione di Rai 2