Shining, il film di Kubrick in versione estesa su Italia 1 per Halloween

Questa sera, 31 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda Shining, celebre film horror di Stanley Kubrick del 1980 nella sua nuova versione estesa. Per la sera di Halloween la rete Mediaset ha deciso di trasmettere questa pellicola a cui sono stati aggiunti ben 24 minuti di scene inedite, la quale è stata proiettata nelle sale cinematografiche il 21 e 22 ottobre scorsi.

A 39 anni dall’uscita del capolavoro horror basato sull’omonimo romanzo di Stephen King e in coincidenza dell’uscita al cinema di Doctor Sleep – sequel del film di Kubrick per la regia di Mike Flanagan con protagonista Ewan McGregor nei panni di Danny Torrance – i fan di Shining potranno rivedere la pellicola che rappresenta una delle pietre miliari della storia del cinema e risentire la voce di Jack Torrance (Jack Nicholson), prestata sempre da Giancarlo Giannini.

In vista di questa eccezionale occasione, quindi, rivediamo tutti i dettagli del film: la trama, il cast, il trailer e come vedere la versione estesa di Shining in diretta tv e streaming.

Shining film: la trama

Il film racconta la storia di Jack Torrance (Jack Nicholson), ex insegnante disoccupato con una dipendenza da alcol, e della sua famiglia. Poiché rimasto senza un impiego, Jack decide di accettare la proposta del direttore dell’Overlook Hotel di andare a lavorare nell’enorme struttura come guardiano invernale, cogliendo l’occasione di avere a disposizione un posto silenzioso e tranquillo per scrivere il suo nuovo romanzo. Così, seppur messo in guardia dall’uomo che l’ex guardiano durante la permanenza aveva perso la ragione e trucidato la sua famiglia, Jack decide di trasferirsi con sua moglie Wendy (Shelley Duvall) e suo figlio Danny (Danny Lloyd) nell’hotel sito tra le sperdute montagne del Colorado.

Arrivato a destinazione, Danny racconta della sua nuova sistemazione all’amico immaginario Tony, il quale esprime però le sue preoccupazioni per le terrificanti visioni del bambino sul futuro della sua famiglia all’interno dell’albergo. Così il capocuoco della struttura, Dick Hallorann (Scatman Crothers), intuisce che Danny possiede il dono della “luccicanza”, che consiste con il possedere delle spiccate capacità di chiaroveggenza e telepatia, e gli intima di non avvicinarsi mai alla camera 237.

Arriva l’inverno e, mentre la neve cade copiosa e isola completamente la struttura, Jack diventa giorno dopo giorno sempre più irascibile e nevrotico mentre Danny continua ad avere delle macabre visioni sulla strage compiuta da Delbert, l’ex guardiano, e sulle azioni future del padre. Quando il giovane entra nella camera 237 e ricompare coperto di misteriosi graffi, Wendy si convince che Jack gli abbia fatto del male. Le presenze che popolano l’hotel si palesano agli occhi del guardiano e lo spingono a cedere a folli istinti nei confronti della sua famiglia, accusata di cospirare alle sue spalle. Mentre Dick riceve delle visioni sul piccolo Danny, Wendy deve difendersi dal delirio di suo marito ma non sa che gli spiriti dell’albergo stanno tramando nell’ombra.

Shining film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jack Nicholson – Jack Torrance

– Jack Torrance Shelley Duvall – Wendy Torrance

– Wendy Torrance Danny Lloyd – Danny Torrance

– Danny Torrance Scatman Crothers – Dick Hallorann

– Dick Hallorann Barry Nelson – Stuart Ullman

– Stuart Ullman Philip Stone – Delbert Grady

– Delbert Grady Joe Turkel – Lloyd

– Lloyd Anne Jackson – dottoressa

– dottoressa Tony Burton – Larry Durkin

Shining film: il trailer

Ecco il trailer della versione estesa e rimasterizzata di Shining:

Shining film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Shining in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 31 ottobre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Un posto al sole, le anticipazioni della puntata di venerdì 1 novembre A raccontare comincia tu, anticipazioni seconda puntata: Loretta Goggi ospite di Raffaella Carrà Gabriele Pippo e Silvia Tirado: la storia e cosa è successo alla coppia di Temptation Island Vip 2019

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming