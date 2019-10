A raccontare comincia tu, anticipazioni seconda puntata: ospite stasera Loretta Goggi

Torna stasera, giovedì 31 ottobre 2019, A raccontare comincia tu, la trasmissione condotta da Raffaella Carrà e giunta alla sua seconda edizione. Il programma, in prima serata su Rai 3, mette al centro grandi ospiti della tv e dello spettacolo, che si raccontano in un’intervista spontanea e divertente.

Il tutto con lo stile e il garbo che da sempre contraddistinguono Raffaella Carrà, pronta a entrare in punta di piedi nelle case dei telespettatori e nella vita dell’intervistato. Un viaggio nella carriera dell’ospite, tra pubblico e privato, per scoprire nuovi dettagli e curiosità di uno dei grandi protagonisti del nostro tempo.

Ospite della seconda puntata di A raccontare comincia tu, stasera 31 ottobre su Rai 3, è Loretta Goggi: conduttrice, imitatrice e showgirl capace come pochi di attraversare i decenni rimanendo sempre attuale e amata dal pubblico.



Protagonista della puntata di stasera, 31 ottobre, di A raccontare comincia tu è Loretta Goggi. Un’intervista come sempre in punta di piedi, nei luoghi cari all’ospite, per dare spazio al fiume dei ricordi, tra filmati e curiosità inedite, dove la storia del protagonista spesso si intreccia con quella della conduttrice, sul palco e nella vita.

Dopo l’esordio di questa seconda stagione con Renato Zero, spazio a un altro grande nome dello spettacolo: Loretta Goggi. Un’intervista imperdibile, che mette al centro due grandi artiste ancora oggi sulla cresta dell’onda.

Negli anni, inoltre, si è più volte parlato di una presunta rivalità tra la Carrà e la Goggi, e l’intervista di stasera A raccontare comincia tu sarà l’occasione giusta per fare chiarezza. Artista elegante e senza tempo, Loretta ripercorrerà con Raffaella i momenti più belli della sua intensa carriera e quelli più difficili della sua vita privata, con la prematura morte di suo marito Gianni Brezza.

Come poche, la Carrà e la Goggi sono riuscite a dare il massimo in vari campi dello spettacolo, dal canto, alla recitazione, dalla danza e alla conduzione di programmi televisivi. Nel corso dell’intervista, secondo le anticipazioni di A raccontare comincia tu, l’ospite di questa seconda puntata smentirà anche le voci sulla presunta rivalità con la Carrà.

Le due infatti recentemente sono state fotografate dal settimanale Chi a giocare insieme all’Argentario. “Onestamente non pensavamo di essere viste, infatti non ci siamo accorte di niente, ma va benissimo. Tanto prima o poi sarebbe uscita l’intervista fatta per il suo programma A raccontare comincia tu. La fuffa girata per anni, si sarebbe smontata tra un mese”, ha dichiarato la Goggi a Rolling Stones.

In merito al rapporto con la Carrà, la Goggi – che si è sempre definita come “l’eterna seconda” – ha dichiarato: “Siamo due persone caratterialmente e artisticamente molto diverse, ma anche molto simili in alcune cose”.

Appuntamento dunque stasera, 31 ottobre 2019, dalle 21,20 su Rai 3.