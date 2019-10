Stasera in tv 30 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, mercoledì 30 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 30 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 30 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – The Help

Questa sera su Rai 1 va in onda il film The Help, film del 2011 di Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis e Octavia Spencer. La pellicola si ispira al romanzo L’aiuto (2009) di Kathryn Stockett,

Trama: Il film racconta la storia di Eugenia “Skeeter” Phelan, giovane, talentuosa e sensibile ragazza che torna a vivere nella casa di famiglia a Jackson, nel Mississipi, dopo aver terminato gli studi universitari lontano da casa. Siamo negli anni 60 e al centro della pellicola c’è il tema della discriminazione razziale. Skeeter, ragazza della buona società bianca, vuole diventare una scrittrice. Decide di cominciare intervistando le donne nere che hanno speso la loro vita lavorando nelle più importanti famiglie del sud.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Volevo fare la rockstar

Questa sera su Rai 2 arriva la fiction Volevo fare la rockstar, con Valentina Bellè e Olivia ha 27 anni ed avrebbe voluto essere una cantante rock, ma è stata costretta a crescere in fretta per una gravidanza gemellare avuta a sedici anni ed una madre assolutamente inaffidabile.

Il cast completo della serie

Le anticipazioni della prima puntata

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, il programma di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 stasera è in programma la trasmissione di approfondimento politico Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano.

STASERA IN TV 30 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Titanic

Su Canale 5 va in onda il kolossal Titanic, di James Cameron. Quella di stasera sarà la seconda parte del film del 1997, che ha vinto ben 11 premi Oscar.

Le curiosità sul film che non tutti conoscono

Ecco il trailer:

GUIDA TV 30 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Chiedimi se sono felice

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Chiedimi se sono felice, divertente commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Trama: Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre aspiranti attori con un sogno nel cassetto: mettere in scena una rappresentazione del Cyrano de Bergerac. Per il momento sbarcano il lunario ai margini del mondo dello spettacolo. Aldo è fidanzato con la soffocante Silvana. Giacomo è un romantico che non si rassegna e Giovanni è concentrato sul lavoro e non ha tempo di pensare all’amore, fino a che si innamora di una hostess. Questo incontro sconvolge il trio.

PROGRAMMI TV 30 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 va in onda una nuova puntata di Atlantide, il programma di divulgazione condotto da Andrea Purgatori. Il titolo dell’appuntamento di domani è JFK – Un caso ancora aperto. Perché Kennedy è stato ucciso? A chi ha giovato? Chi ha il potere di coprire tutto? Ecco le domande chiave della scena cruciale di “JFK” di Oliver Stone, il film che Atlantide propone domani.

PROGRAMMI TV 30 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor 2019 Live

Su Tv8 questa sera va il primo live di X Factor 2019, il talent show condotto da Alessandro Cattelan.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:05 – The captive

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bohemian Rhapsody

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Bohemian Rapsody, la pellicola campione d’incassi sulla vita di Freddie Mercury, il leader dei Queen. La regia è di Bryan Singer, nei panni del cantante l’attore Rami Malek.

Trama: Freddie Mercury, interpretato da uno straordinario Rami Malek. Dalla genesi della band alla consacrazione sul palco del Live Aid, la storia di uno dei gruppi rock più amati di tutti i tempi.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 30 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

21:00 – Juventus- Genoa (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera in diretta a partire dalle 21 Juventus-Genoa, per il turno infrasettimanale di Serie A.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Masterchef USA

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata, in prima tv, di Masterchef USA.

