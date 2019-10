The Help: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 1

Questa sera, mercoledì 30 ottobre 2019, in prima serata su Rai 1 arriva un eccezionale film del 2011 di Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis e Octavia Spencer: The Help. Ad aver ispirato il regista è stato il romanzo L’aiuto (2009) di Kathryn Stockett, sua amica d’infanzia, il cui soggetto ha dato vita a questa pellicola che ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.

Octavia Spencer, attrice che abbiamo visto anche ne Il diritto di contare – altro film che racconta il riscatto delle donne nere ai tempi della segregazione razziale – per la sua interpretazione ha ricevuto il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista.

Ma vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in tv e in streaming.

The Help film: la trama

Il film racconta la storia di Eugenia “Skeeter” Phelan, giovane, talentuosa e sensibile ragazza che torna a vivere nella casa di famiglia a Jackson, nel Mississipi, dopo aver terminato gli studi universitari lontano da casa. Siamo negli anni Sessanta, in un contesto di piena segregazione razziale, e per sua madre il fatto che si sia laureata conta ben poco. L’unica cosa che vuole per Skeeter è un buon matrimonio ma lei, decisamente diversa dalle sue amiche di un tempo, ha un sogno: quello di diventare scrittrice.

Così inizia a raccontare, grazie alle testimonianze di Aibileen e Minnie, due cameriere di colore, la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne che da sempre si prendono cura delle famiglie della zona e, in particolare, dei figli piccoli delle famiglie dei “bianchi”. La ragazza rivoluzionerà con le sue interviste la vita di amici e concittadini, costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni.

The Help film: il cast

Qui di seguito il cast completo di attori del film con i rispettivi personaggi interpretati dai protagonisti:

Emma Stone – Eugenia "Skeeter" Phelan

Viola Davis – Aibileen Clark

Octavia Spencer – Minny Jackson

Jessica Chastain – Celia Foot

Bryce Dallas Howard – Hilly Holbrook
Mike Vogel – Johnny Foote

Mike Vogel – Johnny Foote

Allison Janney – Charlotte Phelan

Sissy Spacek – Signora Walters

Chris Lowell – Stuart Whitworth

Ahna O'Reilly – Elizabeth Leefolt

Anna Camp – Jolene French

Brian Kerwin – Robert Phelan

Leslie Jordan – Mr. Blackly

Dana Ivey – Grace Higgenbottom

Cicely Tyson – Constantine Bates

Mary Steenburgen – Elain Stein

Aunjanue Ellis – Yule Mae Davis

David Oyelowo – Pastore Green

Nelsan Ellis – Henry, il cameriere

Ashley Johnson – Mary Beth Caldwell

The Help film: il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

The Help film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere The Help in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 30 ottobre 2019 – a partire dalle 21.25 su Rai 1, subito dopo la puntata de I Soliti Ignoti – Il Ritorno.

La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 501 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 101 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 1 in streaming