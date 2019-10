The Help trama: di cosa parla e come finisce il film in onda stasera su Rai 1

Dopo il grande successo de Il diritto di contare, Rai 1 propone ai suoi telespettatori un film che racconta una storia di emancipazione negli anni della segregazione razziale negli Stati Uniti degli anni Sessanta. Si tratta di The Help, premiata e apprezzata pellicola del 2011 diretta da Tate Taylor con un cast tutto al femminile composto da Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain e Sissy Spacek.

Octavia Spencer, che abbiamo visto anche nel film che raccontava la storia della fisica della NASA Katherine Johnson, ha ricevuto il Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in questa pellicola basata sul romanzo L’aiuto di Kathryn Stockett.

Ma di cosa parla il film? Vediamo qui di seguito la trama completa.

Di cosa parla il film

The Help trama – Siamo a Jackson, Mississippi, e corre l’anno 1963. Eugenia Phelan, detta Skeeter, è una ragazza bianca che fa ritorno nella cittadina dove è cresciuta, nella casa dei suoi ricchi genitori, dei proprietari terrieri. Skeeter non è una ragazza come le sue coetanee, le quali hanno un unico desiderio, quello di sposare un uomo facoltoso e fare bambini. Il suo sogno, invece, è quello di diventare una scrittrice e fare carriera. Inizia così a lavorare per un piccolo quotidiano della città, mentre nel frattempo intraprende un progetto editoriale con un’importante casa editrice di New York, nella quale l’influente Miss Stein è disposta a darle un appoggio migliore.

Quello che Skeeter osserva e descrive è la condizione di segregazione razziale nello Stato del Mississippi, dove molte donne afroamericane lavorano come domestiche presso le famiglie bianche benestanti e sono costrette a subire umiliazioni e trattamenti discriminatori, come quello di mangiare utilizzando stoviglie proprie e servendosi di servizi igienici a loro dedicati. Sono le donne che, peraltro, fanno da balia ai figli piccoli delle donne bianche, le quali molto spesso li trascurano o non sanno badarvi. Tra loro c’è Aibileen Clark (Viola Davis), una donna afroamericana che ha passato la maggior parte della sua vita a crescere i figli dei bianchi e che da poco tempo ha perso il suo unico figlio a causa di un incidente sul lavoro. Lavora per Elizabeth e si prende cura di sua figlia, comportandosi praticamente come la vera madre della piccola. Altra protagonista è Minny Jackson (Octavia Spencer), anche lei domestica dal carattere particolarmente spinoso, sposata con un uomo violento e madre di cinque figli.

Così Skeeter inizia a pensare che sarebbe molto interessante raccontare la condizione di queste domestiche di colore, ma direttamente dal loro punto di vista. Dopo qualche iniziale dubbio Aibileen accetta di aiutare Skeeter e coinvolge anche Minny, licenziata da Hilly Holbrook perché “si è permessa” di utilizzare il bagno di casa e non quello a lei riservato. Intuito il potenziale di un racconto di questo genere, Miss Stein, editrice di Skeeter, le chiede di raccogliere le testimonianze di più persone.

Minny nel frattempo, dopo il licenziamento, inizia a lavorare da Celia Foote, donna molto fragile e ingenua a cui non appartiene quell’atteggiamento razzista dell’élite bianca locale, la quale la snobba ed emargina anche perché divenuta moglie dell’ex fidanzato di Hilly, che l’ha sposata incinta di un figlio che perderà prematuramente. Quell’aborto spontaneo, peraltro, sarà solo il primo di una lunga serie, ma lei non avrà il coraggio di confidare tutto al marito.

Il finale (attenzione, spoiler!)

Dopo il brutale assassinio di Medgar Evers, attivista per i diritti degli afroamericani, ed incoraggiate dalle imponenti manifestazioni del Movimento per i diritti civili guidato da Martin Luther King, numerose domestiche afroamericane decidono di offrire la propria testimonianza a Skeeter, assicurando al libro la pubblicazione ed il successo. La giovane a quel punto divide i ricavi con le donne che l’hanno aiutata e, dopo essere stata lasciata dal fidanzato e aver ristabilito il rapporto con la madre malata che in sua assenza aveva cacciato la domestica a cui Skeeter era molto affezionata e che l’ha cresciuta, Constantine, per futili motivi, parte alla volta di New York per realizzare finalmente il sogno della sua vita.

Potrebbero interessarti Chiedimi se sono felice: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Titanic, le curiosità sul film che non tutti conoscono Volevo fare la rockstar, il cast della serie con Valentina Bellè su Rai 2

Nel frattempo a Jackson, nonostante il libro presentasse nomi ed ambientazione diversi dagli originali, il gioco è presto svelato e le corrispondenze con le persone reali espongono le donne alla ritorsione dei loro datori di lavoro. Hilly, in particolare, si riconosce nella descrizione di un episodio esilarante ed estremamente imbarazzante relativo alla vendetta che Minny si prese dopo il suo licenziamento: le aveva offerto da mangiare una torta al cioccolato fatta con le sue feci. Non sapendo come colpire Minny, che nel frattempo si è definitivamente trasferita dai Foote insieme ai figli, Hilly istiga l’amica Elizabeth a licenziare Aibileen, universalmente riconosciuta come l’artefice dell’ormai popolarissimo libro, con la falsa accusa di aver rubato tre posate d’argento. Tra le lacrime della bambina, la figlia di Elizabeth che non vuole che Aibileen lasci la casa, la donna esce dalla casa con fiera dignità, decisa a cominciare una nuova vita come scrittrice, grazie a The Help.

The Help trama: ecco il trailer ufficiale del film