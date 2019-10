Chiedimi se sono felice: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 30 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda Chiedimi se sono felice, film del 2000 con protagonista lo storico trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. Diretto dal trio stesso e da Massimo Venier, la pellicola vede come colonna sonora un brano di Samuele Bersani.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Chiedimi se sono felice film: la trama

Il film racconta la storia di tre amici, Aldo, Giovanni e Giacomo, le cui strade si sono allontanate per via di una discussione. Quando il film inizia siamo a Milano, di notte, con Giacomo che suona a casa di Giovanni. Questi va ad aprire, ma quando lo vede gli sbatte la porta in faccia.

Per comprendere quello che è successo occorre tornare a tre anni prima, quando il terzetto vive in grande amicizia. A tenerli vicini il sogno di mettere in scena il Cyrano di Bergerac. Nel frattempo per mantenersi Aldo fa la comparsa al teatro dell’Opera, Giovanni ha il ruolo di statua vivente in un centro commerciale e Giacomo fa il doppiatore di serial e telefilm. Anche la vita sentimentale non li lascia tranquilli. Aldo proclama di non avere legami, ma in realtà ne ha uno molto intenso con Silvana che lo tiene ben stretto. Giacomo fantastica di favolose storie d’amore, mentre Giovanni pensa a come cambiare la propria vita e lasciare il suo lavoro insopportabile. Grazie ad un equivoco (uno scambio di portoni), Giovanni conosce un giorno una ragazza, Marina, di cui subito si innamora. Lei fa la hostess, e Giovanni, per frequentarla, cerca di organizzare una cena nella nuova casa dove i tre sono andati ad abitare. Ma le cose non vanno per il verso giusto.

Chiedimi se sono felice film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Aldo Baglio – Aldo

– Aldo Giovanni Storti – Giovanni

– Giovanni Giacomo Poretti – Giacomo

– Giacomo Marina Massironi – Marina

– Marina Silvana Fallisi – Silvana

– Silvana Paola Cortellesi – Dalia

– Dalia Daniela Cristofori – Daniela

– Daniela Augusto Zucchi – capocommesso dei Grandi Magazzini

– capocommesso dei Grandi Magazzini Giuseppe Battiston – Beppe, il ladro

– Beppe, il ladro Antonio Catania – Antonio, il vigile urbano

– Antonio, il vigile urbano Saturno Brioschi – Agente Brioschi

– Agente Brioschi Rodolfo Rezzoli – Agente Rezzoli

– Agente Rezzoli Max Pisu – servizio treno-bar

– servizio treno-bar Serena Michelotti – zia Caterina

– zia Caterina Cinzia Massironi – Francesca

– Francesca Valentino Picone – dottore

– dottore Salvatore Ficarra – spettatore a teatro

Chiedimi se sono felice film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Chiedimi se sono felice film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Chiedimi se sono felice in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 30 ottobre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

