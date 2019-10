Volevo fare la rockstar, le anticipazioni della prima puntata del 30 ottobre su Rai 2

Questa sera, mercoledì 30 ottobre, in prima serata su Rai 2 va in onda la prima puntata di Volevo fare la rockstar, la nuova fiction di Rai 2 in sei puntate che vede protagonista Valentina Bellè nei panni di Olivia, una giovane ragazza di 27 anni che a soli 16 è diventata mamma di due gemelle. Nel cast di questa serie tv, ambientata nel paesino immaginario di Caselonghe, in Friuli Venezia Giulia, anche Angela Finocchiaro e Giuseppe Battiston.

Ma di cosa parla Volevo fare la rockstar? Cosa succede nella prima puntata? Ecco qui di seguito le anticipazioni.

La trama di Volevo fare la rockstar

Volevo fare la rockstar: trama e anticipazioni della prima puntata

A seguito di un incidente Olivia si ritrova a vivere una crisi esistenziale: è una giovane 27enne che in piena adolescenza, all’età di 16 anni, ha dato alla luce due gemelle, Emma e Viola, e che ha già vissuto diverse delusioni amorose e affrontato da sola la maternità. Mentre le sue coetanee si godevano serenamente i propri anni di gioventù, Olivia ha dovuto cercarsi un lavoro e crescere le sue bambine mentre nel frattempo aiutava suo fratello, Eros.

Il cast completo della serie Volevo fare la rockstar

In questa prima puntata, quindi, il pubblico farà una conoscenza approfondita della protagonista della serie, una donna che ha sempre sognato di fare la rockstar ma che ha dovuto rinunciare ai propri sogni per rispondere a delle responsabilità a cui l’ha messa di fronte la sua vita. Sua madre, Nadja, è una persona eccentrica e totalmente inaffidabile sulla quale la giovane, purtroppo, non ha mai potuto fare affidamento.

Valentina Bellè: chi è l’attrice che interpreta Olivia in Volevo fare la rockstar

Ispirata al blog di Valentina Santandrea – una ragazza di Faenza che ha voluto condividere la sua esperienza di mamma single – la fiction di Rai 2 non descrive la sua vita ma ha da questa preso spunto per raccontare le difficoltà di riuscire a far combaciare l’essere una ragazza piena di ambizioni con l’essere una giovane madre.