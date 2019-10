Titanic torna su Canale 5: tutto quello che c’è da sapere sul colossal di James Cameron

Titanic: stasera il film colossal di James Cameron di nuovo su Canale 5

Lo vediamo tornare sul piccolo schermo su per giù una volta l’anno ma non ci stanchiamo mai di rivederlo: parliamo di Titanic, il colossal che nel 1997 fece la fortuna (e la fa tuttora) del suo regista, James Cameron, che quel film l’ha scritto, co-montato, co-prodotto e diretto. Terza pellicola per maggiori incassi della storia del cinema, 11 premi Oscar vinti e 14 candidature ricevute, Titanic è uno di quei film che non è possibile dimenticare. “Culturalmente storico e significativo”, così lo hanno definito nel 2017 prima di inserirlo nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Con i suoi 285 milioni di dollari di budget, Titanic è stato il film più costoso mai realizzato fino ad allora e quello che, per primo, ha superato il miliardo di dollari al botteghino. Solo un nuovo colossal di Cameron, Avatar, è riuscito ben 12 anni più tardi – nel 2009 – a battere quello storico record.

Chi vuole rivedere il film con protagonisti dei giovanissimi Leonardo Di Caprio (che sul set di Titanic era un ragazzo di soli 23 anni) e Kate Winslet non deve far altro che sintonizzarsi su Canale 5 questa sera, martedì 29 ottobre 2019, e domani, 30 ottobre, alle 21.20: data la lunghezza della pellicola – ben 195 minuti di durata – la rete ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di trasmetterlo in due distinte prime serate.

Titanic, la storia vera e le curiosità sul naufragio che mise fine a un’epoca

La trama

Come pellicola che rappresenta uno dei migliori incontri mai realizzati fra il genere drammatico, romantico e storico-catastrofico, Titanic racconta la storia di Rose DeWitt Bukater, anziana signora sopravvissuta al terribile naufragio del transatlantico RMS Titanic dell’aprile 1912. Il giorno che la nave “più grande e più sicura mai realizzata” salpava dal porto inglese di Southampton la protagonista era una diciassettenne che si imbarcava con sua madre Ruth e l’odioso fidanzato Cal Hockley, che è costretta a sposare per sanare i debiti della sua famiglia.

Profondamente amareggiata per il futuro pieno di infelicità a cui sta andando incontro e oppressa dall’insistenza di sua madre, Rose una sera decide di togliersi la vita: si arrampica così sul parapetto del transatlantico ma, proprio quando sta per lasciarsi cadere nelle gelide acque dell’oceano, viene dissuasa dallo squattrinato Jack Dawson, un passeggero di terza classe, che riesce a farle cambiare idea. Cal, per ringraziare il giovane della sua prodezza, lo invita a partecipare a una serata in prima classe, con lui, Rose e gli altri aristocratici della sua “compagnia”. La giovane, a cui il futuro marito ha regalato un diamante appartenuto a re Luigi XVI, Il Cuore dell’Oceano, da quella serata preferisce trascorrere il suo tempo con Jack e i due finiscono con l’innamorarsi perdutamente l’uno dell’altra. Quando Cal si accorge della relazione clandestina, impone a Rose di non frequentare più il ragazzo.

Jack e Rose, però, sono ormai inseparabili e decidono di fuggire insieme una volta sbarcati in America. Il destino, però, non si mostrerà clemente con loro: la notte del 14 aprile, infatti, il transatlantico si schianta contro un iceberg e, con lo scafo irrimediabilmente compromesso, la tragedia è inevitabile.

Il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Leonardo DiCaprio – Jack Dawson

– Jack Dawson Kate Winslet – Rose DeWitt Bukater

– Rose DeWitt Bukater Billy Zane – Nathan Caledon “Cal” Hockley

– Nathan Caledon “Cal” Hockley Gloria Stuart – Rose a 102 anni (Rose Dawson Calvert)

– Rose a 102 anni (Rose Dawson Calvert) Frances Fisher – Ruth DeWitt Bukater

– Ruth DeWitt Bukater Kathy Bates – Margaret “Molly” Brown

– Margaret “Molly” Brown Victor Garber – Thomas Andrews

– Thomas Andrews Bernard Hill – comandante Edward Smith

Titanic Canale 5: il trailer

Ecco il trailer italiano del film:

Titanic Canale 5: diretta tv e streaming

Dove vedere Titanic in tv? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, martedì 29 ottobre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Anche se è amore non si vede è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

