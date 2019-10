Stasera in tv 23 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Ma cosa c’è stasera in tv 23 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 23 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Brooklyn

Questa sera su Rai 1 c’è, in prima tv, il film Brooklyn, un dramma del 2015 con Domhnall Gleeson, Saoirse Ronan, Emily Bett Rickards, Julie Walters, Jim Broadbent, Emory Cohen, Nora-Jane Noone.

Trama: Anni Cinquanta. Attratta dalla promessa di un futuro migliore, la giovane Eilis Lacey lascia la natia Irlanda per raggiungere gli Stati Uniti. Arriva così a Brooklyn, dove trova alloggio nella pensione per sole donne della signora Kehoe e un impiego in un grande magazzino. L’adattamento non è facile all’inizio ed è soprattutto la nostalgia per la madre e la sorella rimaste a casa a farsi sentire. Poi, l’incontro con Tony, un idraulico italoamericano, sembra aprire finalmente ad Eilis le porte della felicità fino a quando giunge la drammatica notizia della morte di sua sorella. Eilis torna in Irlanda, ma si troverà di fronte a una difficile scelta di vita: rimanere nella sua terra o tornare a Brooklyn.

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rocco Schiavone 3

Questa sera su Rai 2 torna Rocco Schiavone 3 con l’episodio “Fate il Vostro Gioco”.

Trama: Rocco prosegue le indagini sul caso Favre nel Casinò di Saint Vincent. Nel frattempo, si occupa anche del suicidio di Alessio Duranti, un uomo che aveva perso tutto a causa della sua ossessione per il gioco.

Le anticipazioni dell’ultima puntata

Rocco Schiavone 4 si farà?

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 torna Chi l’ha visto?, condotto come sempre da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 stasera arriva una nuova puntata di Fuori dal coro, il nuovo programma di approfondimento condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 23 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Amici Celebrities

Su Canale 5 stasera arriva l’attesissima finale di Amici Celebrities, il nuovo talent show condotto da Michelle Hunziker. Chi vincerà tra Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese?

GUIDA TV 23 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Viaggio nell’isola misteriosa

Su Italia 1 questa sera è in programmazione il film Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Luis Guzma’n.

Trama: Il giovane Sean capta un segnale che proviene da un’isola disabitata alquanto misteriosa. Poiché non riesce a distoglierlo dall’idea di precipitarsi sul posto, il patrigno lo segue nel viaggio, insieme a un pilota d’elicottero con appresso la sua bella figliola. Una volta giunti sull’isola, i quattro si ritrovano circondati da strane forme di vita, montagne d’oro e vulcani ancora in attività, scoprendo di dover mettersi in salvo prima che un’onda sismica faccia inabissare l’isola con tutti i suoi tesori.

Ecco il trailer del film:

PROGRAMMI TV 23 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 torna Andrea Purgatori con il suo Atlantide, nel quale ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.

PROGRAMMI TV 23 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 8 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 36 Prima TV

21:30 – X Factor – La corsa verso i Live

Su Tv8 questa sera va in onda uno speciale su X Factor 2019. In contemporanea con il primo Live (in diretta su Sky Uno), sul programma in chiaro di proprietà di Sky verrà trasmesso uno speciale che ripercorre le emozioni, i successi e gli insuccessi delle selezioni di X Factor. I concorrenti sono pronti per esibirsi ai live e sottoporsi al giudizio dei giudici e del pubblico.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:30 – Destinazione matrimonio

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Come ti ammazzo l’ex

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera arriva il film Come ti ammazzo l’ex, del 2009, con Heather Graham, Jennifer Coolidge, Matthew Settle, Amber Heard, Joey Lauren Adams, Sam Lloyd.

Trama: Mentre frequenta un corso impostole da un giudice per imparare a controllare gli attacchi di rabbia, la solitaria Alex (Heather Graham) fa amicizia con la dentista Nikki (Amber Heard) e con Stella (Jennifer Coolidge), imprenditrice nel settore dei pesticidi. Insieme, le tre donne decidono di usare le conoscenze di Stella e offrire un servizio poco convenzionale per impartire dolorose lezioni agli uomini delle loro vite e a quelli che infestano le esistenze delle donne.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 23 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Champions League Show (diretta)

21:00 – Inter – Borussia Dortmund

Su Sky Sport Uno questa sera in diretta la partita di Champions League tra Inter e Borussia Dortmund.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 4 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Roma

21:15 – MasterChef USA Ep. 7 Prima TV

Questa sera su Sky Uno arriva in prima tv un nuovo episodio di MasterChef USA, il numero 7 della stagione.

