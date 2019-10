Viaggio nell’isola misteriosa: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

Per gli amanti dell’avventura, senza trascurare qualche grassa risata, stasera su Italia 1 è in arrivo uno di quei film davvero imperdibili: sulla rete Mediaset va infatti in onda Viaggio nell’isola misteriosa, pellicola del 2012 diretta da Brad Peyton è liberamente ispirata a un romanzo di Jules Verne: L’isola misteriosa.

Nel cast spicca la presenza di Dwayne Johnson (The Rock), ex wrestler che da anni è diventato ormai un’icona del cinema americano: al suo fianco anche Michael Caine e Vanessa Hudgens. L’altro protagonista è Josh Hutcherson, noto soprattutto per il suo ruolo nei film di Hunger Games.

Si tratta inoltre del sequel di un altro film dello stesso tipo, “Viaggio al centro della Terra”, uscito nel 2008 e diretto da Eric Brevig.

In attesa della messa in onda del film, prevista per stasera – mercoledì 23 ottobre 2019 – alle ore 21,20, diamo un’occhiata a tutto quello che c’è da sapere su Viaggio nell’isola misteriosa: dalla trama al cast completo, dal trailer alle info su dove vederlo in tv e anche in streaming.

Viaggio nell’isola misteriosa: la trama del film

Il giovane Sean Anderson è uno studente molto brillante, ma anche un adolescente inquieto e insicuro. Da quando il padre è morto, il suo obiettivo principale è di recuperare i legami familiari.

L’avventura inizia quando Sean capta un segnale che proviene da un’isola disabitata e misteriosa. Per decifrarlo, si fa aiutare dal patrigno Hank, che prima prova a distoglierlo dall’idea e poi lo segue nel viaggio. Insieme a loro, un pilota d’elicottero e la sua bella figlia.

Il messaggio sembra provenire dal nonno di Sean, scomparso da dieci anni, e sostiene che l’isola descritta da Jules Verne nel suo romanzo “L’isola misteriosa” esiste ed è anche la stessa raccontata da Stevenson ne “L’isola del Tesoro” e da Swift ne “I viaggi di Gulliver”.

Una volta giunti sull’isola, i quattro si ritrovano però circondati da strane forme di vita, montagne d’oro e vulcani ancora in attività. Ce la faranno a sopravvivere e godere di tutti i tesori di quel posto fantastico?

Viaggio nell’isola misteriosa: il cast completo

Diamo un’occhiata al cast completo del film Viaggio nell’isola misteriosa, nel quale – lo ricordiamo – i protagonisti sono soprattutto Josh Hutcherson e Dwayne Johnson. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella pellicola:

Josh Hutcherson – Sean Anderson

Dwayne Johnson – Hank Parsons

Michael Caine – Alexander Anderson

Vanessa Hudgens – Kailani

Luis Guzmán – Gabato

Kristin Davis – Liz Anderson

Anna Colwell – Jessica

Stephen Caudill – poliziotto

Branscombe Richmond – guida turistica

Walter Bankson – giocatore di Hockey

Viaggio nell’isola misteriosa: il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Italia 1:

Viaggio nell’isola misteriosa: dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere Viaggio nell’isola misteriosa in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 23 ottobre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Viaggio nell’isola misteriosa grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

Sulla stessa piattaforma, oltre al live streaming, è presente il servizio on demand per rivedere il film in qualsiasi momento a partire dal giorno dopo della messa in onda.

Dove vedere Italia 1 in streaming