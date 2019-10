Rocco Schiavone 3 anticipazioni ultima puntata: cosa succede stasera, 23 ottobre 2019

Un altra serie tv molto seguita arriva alla sua ultima puntata: stiamo parlando di Rocco Schiavone 3, la fiction di Rai 2 con protagonista Marco Giallini, che secondo le ultime anticipazioni promette spettacolo e colpi di scena anche nel suo atto finale.

Il vicequestore più politicamente scorretto della tv, come viene definito il personaggio di Schiavone, arriva così alla sua ultima indagine della terza stagione: quattro puntate in tutto, acclamate alla vigilia a furor di popolo e che addirittura doveva essere inizialmente trasmessa su Rai 1. A questo entusiasmo, tuttavia, non sono corrisposti numeri incoraggianti per quel che riguarda gli ascolti tv.

Il cast completo di Rocco Schiavone 3

Sia come sia stasera – mercoledì 23 ottobre 2019 – su Rai 2 alle 21,20 va in onda l’ultima puntata di Rocco Schiavone 3, intitolata Fate il vostro gioco: curiosi di sapere cosa succede? Ecco la trama e le anticipazioni della serie tv.

Rocco Schiavone 3, le anticipazioni dell’ultima puntata: “Fate il vostro gioco”

Nell’ultimo atto della terza stagione, il vicequestore sarà ancora impegnato nelle indagini sull’omicidio di Romano Favre. Il corpo dell’uomo, infatti, è stato ritrovato dal vicino di casa nel corso della terza puntata – andata in onda lo scorso 8 ottobre – con in mano una fiche del casinò di Sanremo.

Schiavone, però, ha capito che quella fiche poteva essere un tentativo di depistaggio e che la soluzione del caso potrebbe nascondersi in un altro casinò, quello di Saint Vincent.

Nel frattempo, le anticipazioni dell’ultima puntata di Rocco Schiavone 3 rivelano che il protagonista sarà impegnato anche in un altro delicato caso, quello della morte di Alessio Duranti. Si scopre che la vittima si è tolta la vita e che era un ludopatico.

Subentrerà però anche la vita privata: una telefonata minerà la sua serenità e il vicequestore sarà costretto a compiere una scelta: rimanere in Italia e prendersi le sue responsabilità o fuggire per ripartire da zero da qualche altra parte. Quale sarà la sua decisione finale?

Rocco Schiavone 4 si farà?

