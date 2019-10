Rocco Schiavone 4 si farà? Le parole di Marco Giallini fanno ben sperare

Rocco Schiavone 4 si farà? È la domanda che si pongono i tanti fan della celebre serie tv di Rai 2 con protagonista Marco Giallini dopo che stasera, mercoledì 23 ottobre 2019, è stata trasmessa l’ultima puntata della stagione numero 3.

Il vicequestore più politicamente scorretto della televisione, infatti, appassiona con le sue storie milioni di fan. Per la verità, la terza stagione ha ottenuto modesti risultati in termini di ascolti tv, anche a causa di una collocazione in palinsesto non molto vantaggiosa (basti pensare che l’ultima puntata ha dovuto vedersela con la finale di Amici Celebrities).

Cosa è successo nell’ultima puntata della terza stagione

Nonostante ciò, però, la fiction gode di uno zoccolo duro di appassionati che cercano di non perdersi neanche un minuto del film. E sono loro quelli che già adesso aspettano con ansia di vedere su Rai 2 le prime puntate di Rocco Schiavone 4.

Rocco Schiavone 4 si farà? La risposta di Marco Giallini

Al momento, non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale di una nuova stagione di Rocco Schiavone, la numero 4. La Rai, infatti, non ha ancora preso una decisione definitiva, anche perché i dati Auditel di quest’anno non sono stati molto incoraggianti, soprattutto se confrontati alle passate stagioni.

Ciò non toglie che l’interesse intorno al personaggio, che ha ricevuto critiche positive sia dai fan che dagli addetti ai lavori, sia comunque molto alto.

Intervistato da TvBlog, lo stesso Marco Giallini – attore protagonista della serie – ha detto la sua su una eventuale quarta stagione della fiction: “Lo chiedi a me? Io certo che continuo – ha dichiarato l’attore – Rocco Schiavone ormai sono io…”.

In attesa di conferme ufficiali da parte di viale Mazzini su Rocco Schiavone 4, i fan della serie possono comunque gioire delle dichiarazioni di Giallini. È innegabile infatti come l’opinione del protagonista, bravissimo a dare un’identità ben precisa al vicequestore, possa avere un peso importante sulla decisione finale.

Nell’attesa, su RaiPlay si possono vedere le repliche di tutte le puntate della fiction trasmesse fino a oggi, dalla prima all’ultima stagione.

Il cast completo della serie

Dove vedere la fiction in streaming