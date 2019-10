Amici Celebrities, le anticipazioni della finale in onda stasera 23 ottobre

Amici Celebrities giunge al termine. Il talent show in salsa vip termina questa sera, 23 ottobre 2019, con quattro concorrenti ancora in gara.

Doppia conduzione per la prima edizione di Amici Celebrities: Maria De Filippi prima, Michelle Hunziker dopo; così come cambio di giorno della messa in onda (domenica prima, mercoledì dopo). Il programma versione celebrità di Canale 5 ha avuto diverse difficoltà a decollare quest’anno (gli ascolti non mentono), ma chi sarà proclamato vincitore questa sera?

Di seguito le anticipazioni dell’ultima puntata, la finale, di Amici Celebrities.

Gli ospiti della finale di stasera

Amici Celebrities, le anticipazioni della finale: chi vincerà

Grande attesa per la puntata di questa sera. Il 23 ottobre è la serata della finale di Amici Celebrities e soltanto uno porterà a casa la vittoria della prima edizione del talent show in salsa vip di Maria De Filippi.

In gara sono rimasti in quattro: Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Chi vincerà?

Nella precedente puntata, era stato proprio Ciro a eliminare Laura Torrisi andando incontro all’ira funesta di Platinette, oltraggiata all’idea di non vedere l’attrice partecipare alla finalissima di Amici Celebrities.

Il favorito del programma resta Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island che ha preso parte al talent show con la sua dolce metà (Pamela).

In molti, poi, si chiedono quale conduttrice avrà l’onore di essere al timone per quest’ultima puntata: Maria o Michelle? Considerando che Maria la scorsa puntata ha partecipato come giudice, non stupirebbe una co-conduzione ufficiale per la finale del programma.

Michelle Hunziker sulla conduzione di Amici Celebrities: “Più difficile di Sanremo”

Potrebbero interessarti His Dark Materials, Queste oscure materie: la serie tv presentata in anteprima mondiale al Lucca Comics Rocco Schiavone 3, stasera l’ultima puntata: le anticipazioni Viaggio nell’isola misteriosa: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

Amici Celebrities, la finale: come votare?

Come al solito, a scegliere il vincitore sarà il pubblico da casa che potrà inviare il proprio voto tramite sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il numero del concorrente; ogni sms costa 16 centesimi e ogni persona può votare massimo 5 volte. Qui trovate il regolamento completo di Amici Celebrities.

La finale di Amici Celebrities va in onda questa sera, il 23 ottobre 2019, in prima serata sempre su Canale 5.