Michelle Hunziker sulla conduzione di Amici Celebrities: “Più difficile di Sanremo”

Michelle Hunziker rivela i dettagli dello scambio alla conduzione di Amici Celebrities con Maria De Filippi

Questa sera, mercoledì 16 ottobre 2019, va in onda la semifinale di Amici Celebrities, il talent in versione vip inizialmente condotto da Maria De Filippi, che ha poi ceduto il testimone a Michelle Hunziker. La presentatrice svizzera ha detto la sua su questa esperienza, che volge ormai al termine.

Mercoledì prossimo infatti ci sarà la finale, durante la quale scopriremo il vincitore della prima edizione del talent. In una serie di Instagram Stories Michelle Hunziker ha spiegato come sono andate le cose in merito all’avvicendamento in corsa con Maria De Filippi.

Michelle Hunziker nuova conduttrice di Amici Celebrities

La conduttrice, nelle settimane scorse impegnata con Striscia la notizia, si è detta stanca ma felice: “Maria, quest’estate, mi aveva chiesto di condurre questo programma. La prima reazione è stata “Maria, sei matta! Questo programma è tuo, lo devi fare tu’. Lei si è messa a ridere perché voleva affidarlo a me. Mi ha fatto un piacere incredibile.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities

Era, già di partenza, una grande sfida. Sapevo molto bene che, tutti, da vent’anni, siamo abituati, io compresa, a vedere Maria ad Amici. Ma quando una collega che stimi tanto, ti chiede di fare una cosa così, non solo accetti di buon grado, ma lo faccio proprio di cuore.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities

Poi, le cose sono andate diversamente. Ho fatto Striscia, i due programmi si sono sovrapposti. Antonio Ricci mi ha detto: “Non puoi andare in contemporanea”. Maria molto molto carinamente ha fatto le prime tre puntate. È la prima volta che succede un cambio di conduzione in corsa. È una delle più belle sfide e scuole che abbia fatto negli ultimi. Ed è più difficile questa di Sanremo 2018. Entrare in una situazione del genere è da matti.

Gli ospiti della semifinale di Amici Celebrities

Ma a me piacciono queste sfide. Per tutti coloro che dicono che, adesso, ho chiamato Maria per aiutarmi. Nella vita le cose belle si fanno in squadra, insieme. Siamo stati una squadra dall’inizio. E stasera lo vedrete!”, ha spiegato Michelle Hunziker.

Potrebbero interessarti Rocco Schiavone 3, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 23 ottobre su Rai 2 Live Non è la d’Urso si sposta al lunedì: il comunicato e il commento della conduttrice Safe House – Nessuno è al sicuro: trama, cast, trailer e streaming del film con Ryan Reynold e Denzel Washington

Per chi non volesse attendere la semifinale di Amici Celebrities di stasera su Canale 5, di seguito le anticipazioni sui concorrenti eliminati e sui finalisti della prima edizione.

Gli eliminati della semifinale

I finalisti di Amici Celebrities