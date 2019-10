Amici Celebrities eliminati, chi sono i concorrenti che lasciano il talent durante la semifinale

Amici Celebrities arriva alla semifinale: il talent in versione vip condotto da Michelle Hunziker va in onda stasera 16 ottobre 2019 con la quinta puntata. Per i sei concorrenti rimasti in gara arriva un punto di svolta importante: durante questa semifinale, infatti, scopriremo i quattro finalisti della prima edizione, dato che ci saranno due eliminati.

Ma le novità non finiscono qui. Nel corso di questa puntata, infatti, ci sarà un giudice speciale davvero d’eccezione: Maria De Filippi. La conduttrice siederà per la prima volta in giuria, e dovrà valutare le esibizioni dei concorrenti, decidendo quali mandare in finale e quali saranno eliminati.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities

Inoltre nella semifinale di Amici Celebrities non ci saranno più le due squadre, la Blu e la Bianca, ma i concorrenti si scontreranno in un avvincente “uno contro tutti”. Come sempre poi ci saranno vari ospiti, che duetteranno con i concorrenti nelle varie prove di canto e ballo.

Michelle Hunziker nuova conduttrice di Amici Celebrities

Ospiti della semifinale di stasera sono due idoli musicali di oggi, scoperti proprio grazie ad Amici: vale a dire Irama e Stash dei The Kolors. Inoltre in studio anche l’attrice Diana Del Bufalo.

Ma chi sono gli eliminati di questa sera? Quale concorrente dovrà abbandonare Amici Celebrities? Vediamolo insieme:

Chi conduce Amici Celebrities?

Amici Celebrities eliminati, le anticipazioni della semifinale

Sono sei i concorrenti ancora in gioco ad Amici Celebrities 2019, ma solo quattro di loro arriveranno alla finale, prevista per il 23 ottobre 2019. Si tratta di Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.

Nella semifinale di stasera assisteremo a due eliminazioni. A giudicare le loro prove i giudici Ornella Vanoni, Giuliano Peparini, Platinette. Soltanto per questa settimana, inoltre, Maria De Filippi sarà il giudice speciale. Il loro voto si unirà a quello del pubblico da casa per decretare i quattro finalisti.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities

Di seguito le anticipazioni complete sulla semifinale di Amici Celebrities e gli eliminati. I concorrenti non sono più divisi in due squadre ma gareggiano ciascuno per conto proprio. In tutto sono previsti cinque gironi.

Le anticipazioni della semifinale di stasera

Nel primo i concorrenti gareggiano con gli ospiti. In particolare, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, Filippo duetta con Stash, Pamela con Irama, Ciro con Giordana, Laura con Alberto, Emanuele con Diana Del Bufalo e infine Massimiliano ha ballato con Andreas e Sebastian.

Potrebbero interessarti Rocco Schiavone 3, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 23 ottobre su Rai 2 Live Non è la d’Urso si sposta al lunedì: il comunicato e il commento della conduttrice Michelle Hunziker sulla conduzione di Amici Celebrities: “Più difficile di Sanremo”

I giudici alla fine di queste esibizioni hanno il compito di scegliere il primo finalista: si tratta di Filippo. Nella seconda manche si ha invece il primo eliminato. Secondo le anticipazioni e a grande sorpresa si tratta di Laura Torrisi.

Gli ospiti della semifinale di Amici Celebrities

Con la terza manche viene invece scelto il secondo finalista di Amici Celebrities: si tratta di Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo. Ormai il cerchio si sta per stringere e mancano solo due posti per completare il quadro della finale.

Nella quarta manche viene scelto come finalista l’ex calciatore Ciro Ferrara. Manca solo un posto: la sfida a due è tra Emanuele Filiberto (ex Blu) e Massimiliano Varrese (ex Bianchi). Secondo le anticipazioni, a raggiungere la finale di settimana prossima è Massimiliano, mentre l’erede dei Savoia viene eliminato.

I finalisti di Amici Celebrities

I due eliminati di Amici Celebrities di questa puntata sono dunque Emanuele Filiberto e Laura Torrisi. Appuntamento dunque con la semifinale di Amici Celebrities stasera 16 ottobre 2019 dalle 21.20 su Canale 5.