Amici Celebrities, le anticipazioni della semifinale in onda stasera 16 ottobre

Nuovo appuntamento con Amici Celebrities, il talent condotto da Michelle Hunziker e giunto alla semifinale. Per i sei concorrenti ancora in gara è arrivato il momento decisivo: solo quattro di loro infatti accederanno alla finale del 23 ottobre.

Il programma che è uno spin-off di Amici di Maria De Filippi è stato spostato al mercoledì dopo le due sconfitte consecutive al sabato contro Ulisse di Alberto Angela su Rai 1. Inoltre la conduzione è passata dalla De Filippi alla Hunziker.

Tante le novità e i colpi di scena anche in questa semifinale, in onda stasera mercoledì 16 ottobre 2019 su Canale 5 dalle 21.20. Innanzitutto il fatto che non ci saranno più le due squadre, la Blu e la Bianca, ma ogni concorrente gareggerà per sé, in un avvincente “uno contro tutti”.

Michelle Hunziker nuova conduttrice di Amici Celebrities

Di seguito, le anticipazioni (e possibili spoiler) della semifinale di Amici Celebrities.

Amici Celebrities, le anticipazioni della semifinale | 16 ottobre

Il talent show condotto da Michelle Hunziker arriva alla semifinale. Assisteremo quindi a nuove prove di canto e ballo, per decretare i quattro finalisti della prima edizione. Nella puntata di stasera ci saranno infatti due eliminazioni.

Ma le novità non si limitano a questo. Innanzitutto non ci saranno più le due squadre, Blu e Bianca, ma un vero e proprio “uno contro tutti”. L’altra grande particolarità è data dalla presenza di Maria De Filippi come giudice speciale di questa semifinale di Amici Celebrities.

Un ruolo del tutto inedito, che le permetterà di giudicare le esibizioni dei concorrenti da una prospettiva inedita. A giudicare le loro prove la giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini, Platinette, cui si aggiunge appunto il giudizio di Maria De Filippi. I loro voti si sommeranno a quelli del pubblico da casa.

Sono sei i concorrenti ancora in gara, vale a dire Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Solo quattro di loro andranno in finale, per cui nella puntata di stasera ci saranno due eliminazioni.

Amici Celebrities anticipazioni, gli ospiti della semifinale

Grande attesa innanzitutto per la presenza di Maria De Filippi come giudice speciale della semifinale. Tra gli ospiti della puntata i cantanti Irama e Stash dei The Kolors, entrambi usciti proprio dal talent Amici. In più l’attrice Diana Del Bufalo, volto noto da parte del pubblico di Canale 5.

Amici Celebrities vi aspetta mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.