Amici Celebrities, Maria De Filippi giudice speciale della semifinale del 16 ottobre. Tutti contro tutti

Arriva alla semifinale Amici Celebrities, la trasmissione che rappresenta uno spin-off del celebre talent di Maria De Filippi. Nella puntata di domani, 16 ottobre, il programma condotto da Michelle Hunziker arriva a una svolta decisiva.

È già tempo, infatti, di semifinale, e per l’occasione ci sarà una prima volta assoluta nella storia di Amici: Maria De Filippi sarà infatti giudice speciale della puntata. Un ruolo del tutto inedito e molto diverso da quello di conduttrice, che le permetterò di emozionarsi e stupirsi di fronte alle esibizione dei vip ancora in gara.

Un’altra novità di questa semifinale di Amici Celebrities è che i concorrenti non saranno più divisi in due squadre, la Bianca e la Blu, ma saranno tutti contro tutti. Un vero e proprio rush finale in vista della finalissima di settimana prossima.

I sei concorrenti ancora in gara sono Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.

A decidere chi andrà in finale il pubblico di casa con il televoto oltre alla giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini, Platinette e appunto, nella veste di giudice speciale, Maria De Filippi. Appuntamento dunque domani, 16 ottobre 2019, su Canale 5 dalle 21.20.

