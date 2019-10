Amici Celebrities, gli ospiti della finale di stasera 23 ottobre 2019

Amici Celebrities arriva alla finale: la prima edizione del talent in versione vip condotto da Michelle Hunziker decreterà questa sera il vincitore tra i quattro finalisti ancora in gara. Per l’occasione il programma andrà in onda in diretta, e il pubblico da casa potrà votare il proprio preferito. Un grande show, dunque, con tanti ospiti in studio.

Dopo la conduzione delle prime tre puntate affidata a Maria De Filippi, il testimone di Amici Celebrities 2019 è passato nelle mani di Michelle Hunziker, inizialmente impegnata con Striscia la notizia. I concorrenti, come da tradizione del talent, sono stati suddivisi in due squadre: la Blu e la Bianca.

A fare da tutor sono stati due ex concorrenti di Amici: Giordana Angi e Alberto Urso. Dalla semifinale, invece, le squadre si sono sciolte e ognuno ha gareggiato per conto proprio. Alla finale di stasera, 23 ottobre 2019, sono rimasti in quattro: Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Chi vincerà?

I pronostici vedono Filippo come favorito numero uno. Sarà il conduttore di Temptation Island a trionfare? Lo scopriremo nel corso della finale di stasera, 23 ottobre 2019. Ma chi sono gli ospiti di questa puntata?

Amici Celebrities ospiti finale: Loredana Bertè

Come ogni finale che si rispetti, non possono mancare i grandi ospiti. Da parte della produzione c’è parecchio riserbo sui nomi, per creare maggiore attesa nei telespettatori. Secondo quanto riporta in anteprima il sito SuperGuidaTv, l’ospite a sorpresa della finale di stasera sarà Loredana Bertè.

La rocker calabrese torna ad Amici dopo l’esperienza come giudice dell’edizione “nip” del programma. La Bertè si esibirà con i quattro finalisti nel corso delle varie prove, in attesa di scoprire il vincitore di Amici Celebrities.

Un altro nome che circola in queste ore per quanto riguarda gli ospiti della finale di Amici Celebrities, e che farebbe sicuramente felici in molti, è quello di Emma Marrone. La cantante, come tutti sanno, sta attraversando un momento difficile a causa della malattia. Inoltre, come di consueto, ci sarà Pucci per il momento comico della serata.

Amici Celebrities ospiti, come votare i finalisti

Come al solito, a scegliere il vincitore sarà il pubblico da casa che potrà inviare il proprio voto tramite sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il numero del concorrente; ogni sms costa 16 centesimi e ogni persona può votare massimo 5 volte. Qui trovate il regolamento completo di Amici Celebrities.

La finale di Amici Celebrities va in onda questa sera, il 23 ottobre 2019, in prima serata sempre su Canale 5.