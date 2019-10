Brooklyn, il film candidato agli Oscar: trama, cast e streaming

Alcuni film passano alla storia anche quando non vincono gli Oscar. Brooklyn è un film che ha portato a casa tre candidature agli Oscar 2015 per le categorie di miglior film, miglior attrice protagonista e miglior sceneggiatura non originale: un traguardo non da poco, considerando che sono tra le nomine più ambite del celebre premio cinematografico.

Il film, di genere drammatico, racconta l’avventura della giovane Eilis che lascia il cuore caldo dell’Irlanda per addentrarsi nelle insidie di una New York degli anni ’50.

Brooklyn è tratto dall’omonimo romanzo di Colm Toibin, scrittore irlandese pluripremiato nonché autore LGBT.

Brooklyn, la trama del film candidato agli Oscar

Eilis è nata e cresciuta a Enniscorthy, nel cuore dell’Irlanda, un paesino dove tutti conoscono tutti e nessuno può tenere un segreto per sé.

Grazie a sua sorella, Eilis viene mandata negli Stati Uniti – precisamente a New York – per trovare la sua strada e approda nel caos di Brooklyn. In un primo momento, Eilis avverte una forte nostalgia di casa, non essendo abituata ai ritmi della grande città, eppure Eilis è una ragazza sveglia che impara in fretta.

Una volta adattatasi alla vita della metropoli, Eilis incontra un ragazzo spiritoso, dolce e pieno di carisma determinato a conquistarla. Ed è quasi sul punto di farlo, quando Eilis è costretta a tornare in patria a causa di un lutto familiare.

La trama e il finale di Brooklyn

Brooklyn, il cast: Saoirse Ronan è la protagonista Eilis Lacey

Chi vediamo nel cast di Brooklyn? Partiamo dalla protagonista Saoirse Ronan, attrice irlandese che sin da giovane ha conquistato il pubblico hollywoodiano ottenendo la prima candidatura agli Oscar all’età di 14 anni. La critica l’ha acclamata per la sua recitazione in Brooklyn, ma la Ronan ha lasciato un segno anche recitando in Lady Bird e ancor prima in Amabili Resti. A breve la rivedremo al cinema anche in Piccole Donne di Greta Gerwing.

Al suo fianco in Brooklyn vediamo Domhnall Gleeson che interpreta Jim Farrell, Michael Zegen che interpreta Maurizio Fiorello, Emory Cohen che interpreta Antonio (Tony) Fiorello, Julie Walters che interpreta Madge Kehoe, Jim Broadbent nelle vesti di Padre Flood, Emily Bett Rickards che interpreta Patty McGuire, Paulino Nunes che interpreta il Signor Fiorello ed Eva Birthistle che interpreta Georgina.

Brooklyn, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Brooklyn? Il film viene mandato in prima tv su Rai 1 mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento Brooklyn perché quella sera è indaffarato, potrà farlo sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand.