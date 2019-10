Saoirse Ronan, chi è l’attrice che interpreta Eilis Lacey in Brooklyn

La carriera di Saoirse Ronan è sbocciata quasi subito. Aveva soltanto 13 anni quando è arrivata per la prima volta sul grande schermo. L’attrice interpreta Eilis Lacey nel film Brooklyn, pellicola candidata a tre Premi Oscar nel 2015.

Di origini irlandesi, Saoirse Ronan ha la cittadinanza americana e il suo esordio cinematografico è stato 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma.

Vediamo cosa sappiamo di Saoirse Ronan, dai primi ruoli al grande cinema con Brooklyn, Bird Lady e Piccole Donne.

Saoirse Ronan, la carriera

La sua carriera è sbocciata nel 2007 con la commedia romantica 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma, ma un ruolo di maggiore spessore è arrivato in Espiazione, dove ha interpretato un’adolescente, un film con il quale ha ottenuto la sua prima candidatura agli Oscar: Saoirse aveva appena 14 anni.

I primissimi ruoli però sono arrivati in tv: dapprima interpretando Rhiannon Geraghty in The Clinic e poi recitando in Proof.

Nel 2009, Peter Jackson l’ha scelta come protagonista di Amabili Resti: nelle vesti di Susie, una ragazzina stuprata e uccisa da un maniaco che segue le vicende familiari dall’aldilà, le sono valse alcune nomination ai BAFTA.

Tra i vari film che l’hanno vista nel cast menzioniamo The Way Back, Hannah, Violet & Daisy, The Host (tratto dal romanzo di Stephenie Meyer), Come vivo ora, Grand Budapest Hotel, Lost River.

E poi è arrivata la volta di Brooklyn, film del 2015 in cui ha interpretato Eilis, un ruolo acclamato dalla critica che l’è valsa anche la nomination come miglior attrice protagonista.

La trama e il finale di Brooklyn

Un altro film importante nella sua carriera è stato Lady Bird, l’opera prima di Greta Gerwig che l’ha nuovamente portata agli Oscar per una candidatura da migliore attrice protagonista e ha ottenuto una vittoria ai Golden Globe.

Dopo Il gabbiano e Maria regina di Scozia, la rivedremo anche in Piccole Donne.

Saoirse Ronan, la vita privata e social

Figlia di Monica Brennan e di Paul Ronan (attore), Saoirse fin da piccola ha frequentato il mondo del cinema accompagnando il papà sui set. Nata a New York il 12 aprile 1994, a tre anni la giovane attrice si è trasferita in Irlanda con la famiglia, prima a Carlow e poi durante l’adolescenza a Howth.

Tra le curiosità su Saoirse Ronan, ricordiamo il video di Ed Sheeran dove compare da protagonista (Galway Girl).

L’attrice è molto discreta sulla sua vita privata, infatti non dispone di un account Instagram né Twitter.

Tutto quello che c’è da sapere su Brooklyn: trama, cast e streaming