Stasera in tv 13 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, mercoledì 13 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv.

Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 13 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 13 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Prodigi – La musica è vita

Questa sera su Rai 1 va in onda l’edizione 2019 di Prodigi – La musica è vita: una serata UNICEF nel corso della quale giovanissimi talenti, ballerini, musicisti e cantanti si sfideranno esibendosi nelle loro specialità artistiche. Durante la serata si parlerà delle problematiche socioeconomiche mondiali di cui UNICEF si occupa quotidianamente, con il supporto di materiali video e testimonial. Personaggi del mondo dello spettacolo saranno i giudici che decreteranno il vincitore della serata. Conduce Flavio Insinna.

RAI 2

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Volevo fare la Rockstar

Questa sera su Rai 2 arriva la terza puntata della fiction Volevo fare la Rockstar, dal titolo “Gente coi bozzi”.

Trama: Cesare, il bellissimo professore di educazione fisica di Viola, piomba nella vita della famiglia Mazzuccato. E, mentre Eros persevera nel piano di conquista di Martina, Emma si introduce di nascosto nella villa di Nice e le due si incontrano.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotto come sempre da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Blood Father

Questa sera su Rete 4 arriva il film Blood Father, con Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks.

Trama: Dopo che il fidanzato ruba una fortuna al cartello del narcotraffico attirandosi un mare di guai, la diciottenne Lydia è costretta a darsi alla fuga trovando un solo alleato: il padre John, un motociclista ubriacone, drogato e fuorilegge. Nonostante tutto remi contro di lui, John si mostra determinato a proteggere la figlia da ogni male, e, per una volta in vita sua, si comporta in modo esemplare.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 13 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:25 – Oltre la soglia

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Oltre la soglia, la nuova fiction della rete ammiraglia Mediaset con protagonista Gabriella Pession.

Trama: Dopo una crisi rabbiosa a scuola, Silvia arriva in reparto e Tosca inizia le sue indagini: perché quella ragazzina così benvoluta e studiosa, d’improvviso mostra tanta rabbia? E Caterina, l’amica affettuosa che la visita in reparto, dice la verità? Di Muro, intanto, non riesce a dimenticare Tosca e l’attrazione reciproca pare inarrestabile. La musica sembra l’unico modo per Roberto di stare bene: appena smette appare disorientato e cade in una sorta di prostrazione. Tosca troverà il modo di aiutarlo, con la collaborazione e l’entusiasmo di tutti i giovani pazienti del suo reparto. Intanto Di Muro cerca di scoprire qualcosa di più della donna di cui si sta innamorando, ma lei si dimostra sfuggente e rifiuta di confidarsi.

Il cast completo della serie

Ecco il trailer:

GUIDA TV 13 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Sherlock Holmes – Gioco di ombre

Su Italia 1 questa sera arriva il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre, con Robert Downey jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Kelly Reilly, Jared Harris, Stephen Fry.

Trama: L’investigatore Sherlock Holmes, in compagnia dell’assistente Watson, è chiamato a indagare sulla misteriosa morte del principe d’Austria. L’ispettore Lestrade è convinto che si tratti di suicidio, ma Sherlock sospetta di essere di fronte a un omicidio e riconosce i segni che solo la mente malvagia del professor Moriarty, rientrato a Londra da qualche tempo, potrebbe concepire. A complicare il lavoro dei due ci si mettono però Mycroft, fratello maggiore di Holmes, e la gitana Sim, prossimo obiettivo dell’assassino. Molto più complicata del previsto, la risoluzione del caso porterà tutti quanti in un pericoloso viaggio per l’Europa, dall’Inghilterra fino in Svizzera.

PROGRAMMI TV 13 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 torna Andrea Purgatori con una nuova puntata di Atlantide.

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 12 novembre, programmi e film: Enrico Piaggio, Il collegio, Le Iene Stasera in tv lunedì 11 novembre 2019, programmi e film: Montalbano, Live – Non è la d’Urso Stasera in tv domenica 10 novembre 2019, programmi e film: Nozze romane, Monteperdido

PROGRAMMI TV 13 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 3 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor 2019 Live 3

Su Tv8 questa sera va in onda in replica il terzo Live di X Factor 2019, andato in onda in prima tv giovedì scorso su Sky Uno, in attesa della nuova puntata di domani.

Cosa succede nel terzo Live: il riassunto

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

18:35 – Nella tana dei lupi

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Giustizia privata

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Giustizia privata, con Gerard Butler, Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Michael Irby, Gregory Itzin, Regina Hall, del 2009.

Trama: Dieci anni dopo la brutale uccisione della moglie e della figlia, Clyde Shelton cerca di convincere il procuratore che aveva indagato in passato a riaprire il caso, nella speranza di ottenere quella giustizia attesa da un decennio. La sua vendetta sarà rivolta non solo verso chi ha permesso la grazia ai veri assassini, ma anche a un sistema che permette un atto così sconsiderato.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 13 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:00 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

21:00 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

Anche su Sky Sport Uno stasera va in onda il torneo con i migliori otto tennisti delle classifiche ATP di singolare e di doppio. Lo scorso anno hanno vinto Alexander Zverev e, nel doppio, M. Bryan/Sock.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 19 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

21:15 – Masterchef USA Ep. 13

Questa sera su Sky Uno va in onda in prima tv un nuovo episodio, il numero 13 della stagione, di Masterchef USA.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI