Volevo fare la rockstar, le anticipazioni della terza puntata del 13 novembre su Rai 2

Questa sera, mercoledì 13 novembre 2019, nuovo appuntamento con Volevo fare la rockstar, la fiction di Rai 2 che vede protagonista Valentina Bellè nei panni di Olivia, giovane ragazza madre con un grande sogno nel cassetto: quello di diventare, appunto, una rockstar.

Dopo essere rimasta incinta molto giovane ed essere diventata madre di due gemelle, Olivia sta cercando di riscattarsi, di vivere quella parte di vita che ha dovuto “mettere in pausa” al fine di stare vicino alle bambine, che ha dovuto crescere da sola. Per garantire loro e a suo fratello minore Eros tutti i bisogni, infatti, la giovane ha dovuto iniziare molto presto a lavorare e, come se non bastasse, anche il suo percorso sentimentale non è stato dei più facili.

Nel corso della terza puntata di stasera, in prima serata dalle 21.20, assisteremo al quinto e sesto episodio della fiction ispirata al blog di Valentina Santandrea. Ecco le anticipazioni e la trama completa dei nuovi episodi in onda su Rai 2.

Trama e anticipazioni della terza puntata

Volevo fare la rockstar anticipazioni – Il quinto episodio della terza puntata della nuova fiction di Rai 2 si intitola “Gente coi bozzi” e si focalizza sul nuovo docente di educazione fisica della figlia di Olivia, un uomo avvenente e molto affascinante che farà breccia nel cuore della giovane mamma. La famiglia Mazzucato, infatti, vedrà Cesare portare diverse sorprese in casa.

Nel frattempo c’è Eros, il fratello di Viola, che proverà a conquistare il cuore di Martina, mentre Emma si intrufolerà di nascosto nella villa di Nice, il che porterà le due a incontrarsi.

Nell’episodio successivo, il sesto, dal titolo “Il club degli innamorati”, Olivia dovrà fare i conti con l’intenzione concreta di un’agenzia immobiliare di acquistare la casa dove risiede la famiglia Mazzucato. La giovane, dunque, dovrà fare in modo che ciò non avvenga, mentre invece le sue gemelle prenderanno più confidenza con Francesco. Eros, dal canto suo, persisterà a mettersi nei guai a livello amoroso.

La trama di Volevo fare la rockstar

Appuntamento dunque su Rai 2 con la serie Volevo fare la rockstar stasera, mercoledì 13 novembre 2019 in prima serata dalle 21.20.