Prodigi La musica è vita: i concorrenti della quarta edizione del programma dedicato al talento e alla solidarietà

Torna questa sera, mercoledì 13 novembre 2019, Prodigi – La musica è vita, il programma di beneficenza e spettacolo condotto su Rai 1 in prima serata da Flavio Insinna e Serena Autieri. La serata, in collaborazione con UNICEF, vede esibirsi nove giovanissimi concorrenti, tra gli 8 e i 15 anni, dei veri talenti nel campo della danza, della musica e del canto.

Una speciale giuria dovrà decretare il vincitore per ogni categoria. Il vincitore finale di Prodigi 2019 riceverà una borsa di studio da UNICEF. In giuria troviamo Arisa, giudice per il canto, Rossella Brescia e Luciano Cannito per la danza, il Maestro e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Peppe Vessicchio per la musica, mentre, nel ruolo di “segretario” speciale della giuria ci sarà Nino Frassica.

Un’occasione non solo per scoprire nuovi talenti, ma anche e soprattutto per conoscere e sostenere UNICEF, affrontando quelle problematiche socio-economiche di cui si occupa da anni ogni giorno. Sul palco anche i giovani del “Sesto Armonico”, l’orchestra diretta dal Maestro Matteo Parmeggiani.

Presente in questa quarta edizione di Prodigi la musica è vita anche il vincitore dello scorso anno, Michele Santaniello, che suonerà il pianoforte per accompagnare una delle esibizioni dei piccoli talenti.

Tutto quello che c’è da sapere su Prodigi 2019

Ma chi sono i concorrenti di questa quarta edizione di Prodigi La musica è vita, in onda stasera 13 novembre dalle 21.25 su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Prodigi concorrenti: i 9 talenti in gara stasera

Sono 9 i concorrenti di Prodigi La musica è finita, tre per ogni categoria: danza, musica e canto. Tutti giovanissimi, dagli 8 ai 15 anni, che dovranno provare a convincere la giuria.

Ecco chi sono i tre ballerini che si esibiranno sul palco della serata-evento:

E ancora, tra i concorrenti di Prodigi troviamo i tre cantanti in gara:

E, infine, i tre musicisti:

Prodigi concorrenti: come donare per l’UNICEF

Per aiutare i bambini più poveri del mondo a crescere protetti, ad avere opportunità e sviluppare i loro talenti, i telespettatori potranno sostenere l’UNICEF donando 2 euro al 45525 con SMS da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Iliad e CoopVoce; 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; 5 o 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb; sarà possibile anche effettuare una donazione regolare di 9 euro mensili telefonando al numero verde 800 07 06 06 o tramite donazione su www.unicef.it/tv.