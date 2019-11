Eleonora Pistarà: chi è la ballerina in gara a Prodigi 2019 | Età

Stasera – mercoledì 13 novembre 2019 – su Rai 1 va in onda, per la quarta edizione consecutiva, Prodigi – La musica è vita e tra i concorrenti c’è anche Eleonora Pistarà, una giovanissima ballerina di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania.

Eleonora, come altri 8 ragazzi e ragazze – tutti tra gli 8 e i 15 anni di età – concorrerà per la vittoria finale, che consiste in una borsa di studio offerta da UNICEF Italia, associazione organizzatrice della serata dedicata al talento e alla solidarietà e condotta da Flavio Insinna e Serena Autieri.

Ma chi è Eleonora Pistarà? In attesa di vederla all’opera su Rai 1, scopriamo qualcosa di più sulla sua storia.

Eleonora Pistarà è tra le concorrenti più giovani di questa edizione di Prodigi. Ha soltanto 8 anni e viene da Aci Sant’Antonio, una città in provincia di Catania.

Studia danza già da qualche anno e nonostante la giovanissima età, lo fa per molte ore al giorno. Un impegno, questo, che stancherebbe qualsiasi ragazzina di 8 anni, ma non Eleonora, che si dice molto felice di ballare.

Eleonora Pistarà, del resto, ha grandissimi sogni: il suo obiettivo infatti è diventare ballerina professionista, esibirsi nei più importanti teatri nazionali e internazionali e, perché no, anche insegnare danza a tutti coloro che condividono con lei questa grande passione.

Nel corso della serata ciascun telespettatore potrà dare il suo contributo al fine di aiutare i bambini più poveri del mondo a crescere protetti e ad avere l’opportunità di sviluppare i propri talenti in un modo semplicissimo.

