Manuel Pulvirenti, chi è il cantante in gara a Prodigi 2019 | Età

Stasera – mercoledì 13 novembre 2019 – su Rai 1 va in onda, per la quarta edizione consecutiva, Prodigi – La musica è vita e tra i concorrenti c’è anche Manuel Pulvirenti, un giovane cantante di Acireale, in provincia di Catania.

Manuel, come altri 8 ragazzi e ragazze – tutti tra gli 8 e i 15 anni di età – concorrerà per la vittoria finale, che consiste in una borsa di studio offerta da UNICEF Italia, associazione organizzatrice della serata dedicata al talento e alla solidarietà e condotta da Flavio Insinna e Serena Autieri.

Ma chi è Manuel Pulvirenti? In attesa di vederlo all’opera su Rai 1, scopriamo qualcosa di più sulla sua storia.

Manuel Pulvirenti, chi è il cantante di Prodigi 2019

Manuel Pulvirenti è un cantante di 13 anni che viene da Acireale, in provincia di Catania. Sin da quando era piccolissimo ha sviluppato una passione per il canto, che l’ha portato a prendere lezioni da quando aveva 9 anni.

Negli ultimi quattro anni, dunque, la sua occupazione quotidiana è stata studiare canto, per raggiungere i propri sogni. Il prossimo step? L’esame di ammissione al Conservatorio.

Alla produzione di Rai 1 ha raccontato però che il suo sogno non è soltanto quello di cantare. La sua massima aspirazione è anche quella di scrivere i testi per se stesso e, perché no, anche per altri interpreti. Manuel Pulvirenti si sente dunque più vicino al cantautorato. Il suo idolo, anche per questo motivo, è Ultimo.

Prodigi 2019, come fare una donazione all’UNICEF

Nel corso della serata ciascun telespettatore potrà dare il suo contributo al fine di aiutare i bambini più poveri del mondo a crescere protetti e ad avere l’opportunità di sviluppare i propri talenti in un modo semplicissimo.

Sarà possibile donare: 2 euro al 45525 con SMS da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Iliad e CoopVoce; 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; 5 o 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb. Infine sarà possibile anche effettuare una donazione regolare di 9 euro mensili telefonando al numero verde 800 07 06 06 o tramite donazione sul sito www.unicef.it/tv.

L’appuntamento con Manuel Pulvirenti e Prodigi 2019 è per stasera, mercoledì 13 novembre 2019, su Rai 1 a partire dalle 21:25.