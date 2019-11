Blood father: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rete 4

Per gli amanti dei film d’azione stasera, mercoledì 13 novembre 2019, su Rete 4 c’è un appuntamento assolutamente da non perdere: a partire dalle 21:25, infatti, sulla rete Mediaset va in onda Blood father.

Si tratta di una pellicola del 2016, girata in Francia e diretta da Jean-Francois Richet. Il film Blood father è anche l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Peter Craig, che nella pellicola è anche co-sceneggiatore e produttore. Inizialmente, tuttavia, la regia era stata affidata a Sylvester Stallone, che ha rinunciato in un secondo momento per poter girare il suo film John Rambo.

In attesa della messa in onda, vediamo tutto quello che c’è da sapere su Blood father: dalla trama al cast completo, dal trailer ufficiale fino alle informazioni su dove vederlo anche in streaming.

Blood father, la trama del film

Il film Blood father racconta la storia di John Link, un motociclista con il vizio dell’alcol con un passato molto turbolento tra tossicodipendenza e prigione. John infatti, per traffico d’armi, è stato in carcere per ben nove anni. Ma adesso che è uscito le sue intenzioni sono le migliori: fa parte di un programma di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolizzati, frequenta anche gli alcolisti anonimi.

Vive nel deserto dell’Arizona, in una vecchia roulotte. Insieme a lui altre persone che hanno avuto i suoi stessi problemi in passato, che si danno una mano a vicenda per evitare ricadute. Ma non è felice: il suo pensiero è alla figlia Lydia, che non vede da moltissimo anni, da quando ha abbandonato lei e la ex moglie sparendo nel nulla.

L’occasione per rivederla, però, non è delle più piacevoli: un giorno, infatti, la ragazza lo chiama per chiedergli aiuto. Il fidanzato, infatti, ha rubato un sacco di soldi a un cartello del narcotraffico, facendo ricadere la colpa su Lydia, che adesso è braccata da uomini poco raccomandabili con l’intento di rapirla e ucciderla.

John, a quel punto, non esiterà a tornare alla sua vecchia vita imbracciando le armi, ma stavolta per una buona causa: salvare e ritrovare quella figlia che lui stesso aveva abbandonato al suo destino.

Blood father, il cast completo

Mel Gibson ma non solo: nel cast del film Blood father spicca la presenza di diversi attori molto conosciuti nel panorama del cinema internazionale. Di seguito, l’elenco completo degli interpreti della pellicola, con accanto il nome del loro personaggio in Blood father:

Mel Gibson: John Link

Erin Moriarty: Lydia Jane Carson

Diego Luna: Jonah

Michael Parks: il predicatore

Dale Dickey: Cherise

Thomas Mann: Jayson

Miguel Sandoval: Arturo Rios

Ryan Dorsey: Shamrock

Richard Cabral: Joker

Daniel Moncada: Choop

Raoul Trujillo: ‘The Cleaner’

William H. Macy: Kirby Curtis

Elisabeth Röhm: Ursula

Tait Fletcher: barista

Blood father, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Rete 4:

Blood father, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film Blood father in tv? L’appuntamento è per stasera, mercoledì 13 novembre 2019, su Rete 4: per trovare il canale, vi basta sintonizzarvi al canale numero 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La trasmissione è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono seguire il film con Tom Hanks al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché Blood father è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.

