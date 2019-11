Oltre la soglia, trama seconda puntata del 13 novembre: cosa succede

Torna stasera, 13 novembre 2019, Oltre la soglia, la serie di Canale 5 giunta alla seconda puntata. Il medical, dall’avvincente trama e con protagonista Gabriella Pession, va in onda ogni mercoledì in prima serata per sei puntate. Tosca Navarro è il primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici.

La donna, pur essendo bravissima nel suo campo, ha un grande segreto. In passato, infatti, ha avuto una diagnosi di schizofrenia e ancora oggi tiene a bada la malattia solo grazie ai farmaci, all’autocontrollo e alla psicoterapia. Per questo è la numero uno nel capire i suoi pazienti, ma al tempo stesso il lavoro fa spesso riaffiorare i demoni dei disagi psichici.

Ma cosa succederà nella seconda puntata di Oltre la soglia? Vediamo insieme la trama e le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Oltre la soglia

Oltre la soglia, la trama della seconda puntata

Silvia, dopo una crisi a scuola, arriva in reparto. Tosca dunque si chiede le spiegazioni di quanto successo e porta avanti le sue indagini. Perché una ragazzina all’apparenza così benevola ha improvvisamente dimostrato così tanta rabbia?

Caterina, la sua cara amica che va a trovarla, è sincera oppure no? Di Muro, intanto, non dimentica Tosca e l’attrazione reciproca sembra evidente. Roberto riesce a stare bene solo grazie alla musica. Quando smette, infatti, appare spaesato e frustato.

Tosca, secondo la trama di Oltre la soglia di oggi, cercherà di aiutarlo, grazie anche alla collaborazione e l’aiuto dei pazienti presenti nel reparto. Di Muro, che si sta innamorando della protagonista di Oltre la soglia interpretata da Gabriella Pession, cercherà di scoprire qualcosa in più su di lei, ma lei è sfuggente e non vuole confidarsi.

Tutti i fan della serie ritroveranno nel cast, oltre a Gabriella Pession, gli altri attori e personaggi più amati, come Paolo Briguglia, Alessandro Tedeschi, Nina Torresi, Camilla Ferranti e con la partecipazione di Giorgio Marchesi.

L’appuntamento con la seconda puntata di Oltre la soglia è per stasera, mercoledì 13 novembre 2019, alle 21.20 su Canale 5.

Il cast completo di Oltre la soglia

La trama completa della fiction Oltre la soglia

Dove vedere la serie tv in streaming

Chi è Arianna Becheroni, che interpreta Tosca da 15enne nella fiction Oltre la soglia