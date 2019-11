X Factor 2019, gli eliminati del terzo Live di ieri sera: cosa è successo | Riassunto

Ieri, 7 novembre, è andato in onda il terzo Live di X Factor 2019, il popolare talent di Sky giunto alla tredicesima edizione. Una puntata ricca di colpi di scena, con il litigio tra Malika e Sfera Ebbasta e la gaffe del trapper nei confronti di Radio Zeta. Inoltre ci sono stati ben due eliminati, al termine di due manche caratterizzate da diverse esibizioni convincenti.

Ecco tutto quello che è successo nella puntata di ieri di X Factor.

X Factor 2019 eliminati: il riassunto del terzo Live | Prima Manche

La puntata di ieri di X Factor si apre con una sorta di monologo del conduttore Alessandro Cattelan che ripercorre quanto successo in queste prime due puntate: dalle polemiche sugli auricolari dopo l’ospitata di Mika ai litigi in giuria. Ironizzando sulla doppia eliminazione prevista per questa puntata, parla di “eliminato 1, eliminato 2”, parodiando la hit “Io sono Giorgia”.

Spazio poi ad un’esibizione dei tre giudici Malika Ayane, Sfera Ebbasta, e Samuel Romano che cantano tre loro cavalli di battaglia: rispettivamente Senza fare sul serio, Ricchi x sempre, La statua della mia libertà.

Inizia finalmente la gara di X Factor, caratterizzata da due manche al termine delle quali ci saranno due eliminati. La prima, velocissima, vede i dieci cantanti ancora in gara esibirsi uno di seguito all’altro per circa un minuto a testa con i rispettivi cavalli di battaglia. Al termine di questa carrellata viene decretato il primo eliminato.

Queste le canzoni scelte per la prima manche del Live di X Factor 2019: Lorenzo con Let Her Go di Passenger, i Sierra con un pezzo da loro riadattato, Giordana con Wicked Game di Chris Isaac, Eugenio con En e Xanax di Samuele Bersani, i Booda con Hey Mama di David Guetta ft. Nicki Minaj, Nicola con Love Is A Losing Game di Amy Winehouse, i Seawards con Dream On dei Depeche Mode, Sofia con un inedito, Marco con Get Up Stand Up di Bob Marley, Davide con Lately di Stewie Wonde.

Si chiude il televoto per questa prima manche ed è già tempo di verdetti. Il meno votato dal pubblico e quindi il primo dei due eliminati di questo terzo Live di X Factor è Marco Saltari.

X Factor 2019 eliminati: cosa è successo ieri sera | Seconda Manche

Si apre la seconda manche. I primi ad esibirsi sono i Booda con All Or Nothing di Elliphant ft. Bunji Garlin & Diplo. Mara e Sfera ammettono di non conoscere il pezzo, il loro giudice Samuel dice di aver accettato il consiglio della Maionchi di essere più erotici.

Spazio poi alla voce calda di Nicola Cavallaro degli Over con Happy di Pharrell Williams. Malika nota “qualche pasticcetto” ma la sua giudice Mara è contenta. Terza esibizione è quella di Sofia Tornambene con C’est la vie di Achille Lauro. Per Mara si tratta di un brano troppo adulto per i suoi 16 anni. Samuel le fa un complimento dicendo che “tu potresti cantare il bugiardino dell’aspirina e sarebbe una figata”. Per Sfera “quando c’è talento l’età anagrafica non conta”.

Lorenzo Rinaldi si esibisce in Baby I Love You di Ramones. Sfera dice che vorrebbe vederlo in qualcosa di più giovane. La sua giudice Malika ribatte: “Strano che dici così visto che questo pezzo lo passano almeno cinquanta volte al giorno in radio”.

Il trapper risponde: “Vabbè ma tu che radio ascolti, Radio Zeta?”, “E tu? che radio ascolti, solo quelle che passano i tuoi pezzi?”, risponde Malika. Una vera e propria gaffe quella di Sfera, visto che Radio Zeta, del gruppo RTL, è la radio ufficiale e sponsor di X Factor 2019. Poco dopo infatti Sfera, probabilmente strigliato da qualcuno, manda un saluto a RTL e Radio Zeta.

Riprende la gara, in attesa di conoscere anche il secondo dei due eliminati di X Factor di ieri. Convincono ancora una volta i Sierra, alle prese con Le acciughe fanno il pallone di De André. Non delude nemmeno Giordana Petralia con Bellyache di Billie Eilish. Eugenio Campagna (Comete) raccoglie la sfida di Malika della scorsa puntata di X Factor e presenta un suo inedito, Cornflakes. I giudici apprezzano l’esibizione del giovane cantautore: “Quant’è bello sentire una persona che arriva che canta una sua storia!”, commenta Samuel. “Mi sembri un artista completo. Tra due o tre mesi non mi stupirei se ti vedessi primo su Spotify”, aggiunge Sfera.

La seconda manche della puntata di ieri di X Factor 2019 prosegue con Davide Rossi al pianoforte con Why’d You Only Call Me When You’re High? degli Arctic Monkeys. L’ultima esibizione del terzo Live è dei Seawards con Vedrai Vedrai di Luigi Tenco. Mara avrebbe voluto vedere più trasporto.

Sul palco arriva l’ospite di questa puntata, Marracash.

Chiuso il televoto, è il momento di conoscere il secondo eliminato. All’ultimo scontro vanno Lorenzo e Giordana. i Giudici decidono di eliminare Lorenzo Rinaldi. I due eliminati del terzo Live di X Factor 2019 sono dunque Lorenzo e Marco.