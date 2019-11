Sherlock Holmes gioco di ombre: trama, cast e streaming del film su Italia1

Questa sera, mercoledì 13 novembre, in prima serata su Italia 1 va in onda Sherlock Holmes – Gioco di ombre, film del 2011 per la regia di Guy Ritchie. La pellicola, secondo capitolo del film uscito nel 2009 con protagonisti sempre il genio dell’investigazione nato dalla penna di Conan Doyle, Sherlock, e il suo fedele assistente Watson, vede come protagonisti Robert Downey Jr. e Jude Law.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo il tv e in streaming.

Sherlock Holmes gioco di ombre film: la trama

Torna l’inseparabile coppia formata dal detective Holmes (interpretato da Robert Downey Jr.) e dal fidato braccio destro, il dottor Watson (Jude Law). Questa volta il duo investigativo dovrà fare i conti con i terribili piani del Professor Moriarty, uomo tanto intelligente quanto malvagio. Ad aiutarli ci sarà la zingara Sim (Noomi Rapace), che li accompagnerà in viaggio per tutta Europa al fine di riuscire a fermare i disegni criminosi di Moriarty. L’uomo, infatti, tramite omicidi pianificati alla perfezione punta al monopolio della produzione e del commercio di armi nel continente, con l’obiettivo di scatenare una guerra fra le nazioni per accrescere il suo business.

Dopo peripezie varie in cui lo stesso Holmes rischierà la vita, il rendez-vous finale va in scena in un castello sull’orlo di un precipizio ed è una partita a scacchi fra Holmes e il suo nemico; da essa dipendono le sorti dell’umanità.

Sherlock Holmes gioco di ombre film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Robert Downey Jr. – Sherlock Holmes

– Sherlock Holmes Jude Law – dottor John Watson

– dottor John Watson Noomi Rapace – Madame Simza

– Madame Simza Jared Harris – professor James Moriarty

– professor James Moriarty Stephen Fry – Mycroft Holmes

– Mycroft Holmes Paul Anderson – colonnello Sebastian Moran

– colonnello Sebastian Moran Kelly Reilly – Mary Morstan

– Mary Morstan Rachel McAdams – Irene Adler

– Irene Adler Geraldine James – Mrs. Hudson

– Mrs. Hudson Eddie Marsan – ispettore Lestrade

– ispettore Lestrade William Houston – agente Constable Clark

– agente Constable Clark Wolf Kahler – dott. Hoffmanstal

– dott. Hoffmanstal Thierry Neuvic – Claude Ravache

Sherlock Holmes gioco di ombre film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Sherlock Holmes gioco di ombre film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Sherlock Holmes – Gioco di ombre in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 13 novembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

