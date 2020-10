Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Aumentano le Regioni che decidono di adottare misure più restrittive contro la pandemia di Coronavirus in Italia. Entra in vigore oggi il coprifuoco disposto dalla Campania (dalle 23 alle 5) e in Lazio (dalle 24 alle 5). Da ieri è in vigore anche in Lombardia (dalle 23 alle 5). Nell’ultimo giorno si è avuto un balzo dei nuovi casi (+16.079) mentre i morti sono stati 136. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 23 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Calabria verso coprifuoco, Dad in medie e superiori – Potrebbe arrivare nella giornata di oggi una nuova ordinanza della Regione Calabria che prevede ulteriori limitazioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, nelle prossime ore – secondo quando si è appreso – dovrebbe adottare e firmare un’ordinanza che prevede il “coprifuoco” dalle ore 24 alle 5 della mattina, la didattica a distanza (Dad) nelle scuole medie e nelle scuole superiori (mentre resta in presenza in asili e scuole elementari), limitazioni alle visite negli ospedali nelle Rsa e la sospensione delle visite specialistiche non urgenti. L’ordinanza resterà in vigore per due settimane.

Il provvedimento – secondo quanto sottolineato da Spirlì – si rende necessario per l’aumento esponenziale di casi positivi di coronavirus registrato negli ultimi giorni in Calabria, con “picchi” di oltre 100 contagi al giorno, di molto superiori alla media regionale dall’inizio dell’emergenza. La nuova ordinanza arriva anche a conclusione di una serie di contatti tra Spirlì, i consiglieri regionali di maggioranza e opposizione e i sindaci delle principali città calabresi.

Ore 06.30 – Protesta ristoratori a Milano, “Andrà tutto all’asta” – Due cartelli significativi sono stati mostrati questa sera dai ristoratori del Lodigiano sotto il palazzo della giunta regionale lombarda per protestare contro il coprifuoco alle 23. Il primo ha il simbolo dell’arcobaleno che nasce dalle nuvole, usato durante i primi giorni del lockdown nei disegni dei bambini, con la scritta “Andrà tutto bene”, ma è parafrasato in chiave negativa, con la dicitura “Andrà tutto all’asta”. L’altro striscione invece recita: “Codogno non ci sta più”. La protesta dei titolari dei locali della zona da cui è partita l’epidemia in Italia, è stata rilanciata anche nei gruppi social. “Come ristoratori e baristi della prima zona rossa ci siamo radunati sotto il Palazzo della Regione per far sentire la nostra voce dopo mesi di sofferenza. Codogno, Casalpusterlengo e tutta la ‘zona rossa’ hanno già subito troppe restrizioni e limitazioni che hanno provocato danni economici notevoli, che con questo secondo lockdown vogliono dire, per molte attività, la chiusura definitiva. Chiediamo solo di poter lavorare, impegnandoci a garantire la sicurezza per tutti i nostri clienti e per tutti i nostri dipendenti”, spiega uno dei partecipanti al flash mob, durato una decina di minuti e con pochi partecipanti, anche a causa della pioggia.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Roma: piazze movida chiuse dalle 21 alle 24 nei weekend – Le piazze della movida di Roma chiuse al pubblico nelle serata del weekend. Campo de’ Fiori, piazza Trilussa a Trastevere, piazza Madonna de’ Monti, via del Pigneto e via Pesaro saranno off-limits nelle giornate di venerdì e sabato dalle 21 alle 24. È quanto prevede la bozza dell’ordinanza per limitare la diffusione del Covid che la sindaca Raggi dovrebbe firmare nelle prossime ore.

Lombardia: t.i sopra 150, domani riapre ospedale Fiera – Il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Lombardia oggi ha superato quota 150, indicatore oltre il quale era stato deciso di riattivare l’ospedale in Fiera a Milano. Per questo domani, 23 ottobre, la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti. Lo annuncia in una nota la Regione Lombardia.

Il bollettino di ieri – È di 169.302 persone attualmente positive (+13.860), 36.968 morti (+136), 259.456 guariti (+2.082), per un totale di 465.726 casi (+16.079), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 169.302 attualmente positivi, 9.694 (+637) sono ricoverati in ospedale, 992 (+66) necessitano di terapia intensiva, mentre 158.616 (+13.157) si trovano in isolamento domiciliare. Oggi si registra un ulteriore aumento dei nuovi casi con 16.079 nuovi contagi a fronte dei 15.199 registrati ieri. Leggermente inferiore il numero dei tamponi realizzati: 170.392 contro i 177.848 di ieri. Aumentano anche i morti (136 contro i 127 di ieri, mai così tanti dal 21 maggio scorso quando furono registrati 157 decessi), mentre sono più o meno stabili gli incrementi dei ricoveri ospedalieri. I ricoveri ordinari oggi infatti registrano un +637 (ieri erano stati +603), mentre le terapie intensive aumentano di 66 unità (ieri era stato registrato il dato di +56). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 4.125 nuovi contagi, seguita dal Piemonte con 1.550, dalla Campania con 1.541 e dal Veneto con 1.325 nuovi contagi. Superano i mille casi giornalieri anche Lazio (1.251) e Toscana (1.145). Il bollettino.

Speranza: “Tamponi rapidi in farmacia” – I tamponi rapidi si potranno fare in farmacia. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una riunione con le Regioni. “In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia” ha dichiarato il ministro.

Milano: 14 ospiti e 5 dipendenti positivi al Pio Albergo Trivulzio – Al Pio Alberto Trivulzio di Milano, una delle Rsa più colpite dalla prima ondata di Coronavirus, 14 ospiti e 5 dipendenti tra terapisti, infermieri, amministratori e operatori del poliambulatorio, sono risultati positivi al Covid. È quanto si legge nel bollettino medico della settimana dal 12 al 16 ottobre pubblicato sul sito del Pat. Leggi la notizia completa.

Scuola: Conte,serve risposta globale contro rischio catastrofe – “Sono onorato di unirmi a voi oggi in questa sessione straordinaria del Global Education Meeting. Straordinario come purtroppo è stato il disagio nell’accesso all’istruzione causato dalla pandemia in tutto il mondo. Straordinaria deve essere anche la risposta da parte della comunità globale al rischio di una catastrofe generazionale e l’impegno che tutti ci assumeremo per non perdere l’occasione di un nuovo inizio, nell’interesse dei nostri giovani e dei nostri figli”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un video messaggio in occasione del Global Education Meeting 2020.

Magrini (Aifa), ok a vaccino tra gennaio e febbraio – “La valutazione dell’Europa per il vaccino di Astrazeneca, che è uno dei tre più avanti nella sperimentazione, è iniziata ma per ora abbiamo solo i dati sugli animali. Ancora non ci sono stati sottomessi i dati degli studi clinici”. Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, ad Agorà su Rai 3. “Penso che tardino fino a novembre – ha proseguito – per avere più dati, perché quello che conta è sapere non solo se c’è la risposta immunitaria, che c’è nei vaccini di Astrazeneca, Pfizer e Moderna. Le novità riguardano la capacità produttiva per dicembre: l’approvazione potrebbe arrivare tra gennaio e febbraio. I tempi sono straordinariamente veloci rispetto a quelli soliti, ovvero anni, qui si parla di mesi. Capisco che c’è una meta psicologica per fine anno, ma se non è dicembre e sarà gennaio è la stessa cosa”. “I tre vaccini, che poi in realtà sono sette – ha sottolineato ancora – se anche uno avesse uno stop, si vedrà, ma per ora non ci sono segnali. Qualcuno ha detto che le agenzie regolatorie hanno iniziato a valutare i vaccini anti-Covid ma – ha insistito Magrini – si sono cominciati a valutare i dati delle sperimentazioni sugli animali, che sono preliminari. I dossier dei vaccini sono decine di migliaia di pagine e quindi si sono cominciati a studiare. La produzione è cominciata e poi ci sono i tempi della somministrazione. Una volta che i vaccini saranno disponibili – ha concluso – prima andranno alla popolazione a rischio e poi a tutti”.

Magrini(Aifa), cortisone e eparina cardini della terapia – “Certamente il cortisone rappresenta oggi uno dei cardini della terapia: uno studio inglese ha mostrato una forte riduzione della mortalità. E l’eparina è diventato un altro pilastro del trattamento”. Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, ad Agorà su Rai 3, a proposito delle terapie contro il Covid.

Scuola: quarantena personale e alunni per un altro asilo Palermo – Disposta la quarantena per tutto il personale, le bambine e i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia comunale “Altarello” di Palermo. Il provvedimento, che riguarda complessivamente ventuno persone, tra adulti e minori, è stato comunicato all’amministrazione cittadina dal Dipartimento prevenzione dell’Asp, in seguito alla segnalazione del caso di positività di un dipendente della struttura educativa avvenuta il 14 ottobre scorso. Da allora l’attività è stata sospesa e la scuola dell’infanzia chiusa. Alla fine della quarantena, adulti e minori dovranno sottoporsi al tampone rapido in modalità drive-in secondo le modalità che indicherà l’Usca.

Nuove restrizioni in Sardegna, attesa ordinanza Solinas – Il presidente della Regione Sardegna deciderà entro 24/48 ore se adottare un’ordinanza con maggiori restrizioni per far fronte alla crescita di contagi nell’isola. È quanto emerso da una riunione di capigruppo in consiglio regionale alla quale ha partecipato anche il governatore. Si tende a escludere un lockdown generalizzato, ma si pensa a provvedimenti mirati, probabilmente sulla falsariga di quelli di altre regioni, e comunque concordati col comitato tecnico scientifico. Ieri Solinas aveva avvertito che la Regione era pronta, nel caso di una crescita dei ricoveri, a intervenire “in maniera radicale”. Il governatore aveva parlato di uno ‘stop&go’ di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti, d’intesa con il ministro della Salute. Questo per “limitare in modo rapido e incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus”.

Zaia: “Entro lunedì ordinanza con nuove restrizioni” – “Nei prossimi giorni, da qui a lunedì, emetterò una ordinanza dove ci saranno delle restrizioni, non da lockdown, ma comunque in grado di limitare la possibilità di contatto tra i cittadini”. L’ha annunciato, senza fornire ulteriori dettagli, il governatore del Veneto Luca Zaia parlando oggi nel corso di un punto stampa.

Germania dichiara a rischio 12 regioni italiane – Dopo aver annunciato un nuovo record anche in Germania con oltre 11mila casi di Covid-19 in un giorno, l’istituto tedesco Robert Koch ha lanciato l’allarme, definendo “molto grave” la situazione globale, e ha indicato 12 regioni italiane fra le zone “a rischio” di provenienza per chi arriva in Germania. Si tratta di Alto Adige, Valle d’Aosta, Umbria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sardegna. L’‘avviso di viaggio’ entrerà in vigore a partire dalle ore 24 di venerdì. Per chi entra in Germania dalle aree dichiarate a rischio scatta l’obbligo di quarantena. Di norma, la lista dell’Rki viene assunta dal governo tedesco. Inoltre, il Koch Institut ha esteso la lista delle aree anche l’Austria, con la sola eccezione della Carinzia, nonché la Svizzera, la Polonia e l’Irlanda. Anche il Regno Unito è stato classificato zona a rischio, ad esclusione delle isole di Man e della Manica, ossia Guernsey e Jersey. Mentre nella lista compaiono anche la Svezia, la Bulgaria e la Croazia, ne sono state cancellate le Isole Canarie, che fanno parte della Spagna. Nella lista delle zone a rischio entrano le regioni in cui si superano i 50 nuovi contagi ogni 100mila abitanti in una settimana.

Camera, 60 deputati in quarantena: 17 positivi – Al momento, viene riferito, sono circa 60 i deputati in quarantena, di cui 17 (erano 18, ma oggi un deputato è stato dichiarato guarito) risultati positivi al Covid. I numeri, viene spiegato, potrebbero cambiare la prossima settimana, quando termineranno i giorni di isolamento di alcuni deputati entrati in contatto con colleghi positivi al coronavirus. Intanto, Montecitorio decide di potenziare ulteriormente le misure per la prevenzione della diffusione del virus: l’ultima decisione assunta dai Questori riguarda l’uso delle mascherine. E’ reso obbligatorio sempre, viene riferito, anche quando si interviene in Aula. Oggi, infatti, nel dibattito successivo all’informativa del premier Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm, tutti i deputati che sono intervenuti hanno parlato con la mascherina indossata sul volto, mentre prima nelle postazioni ad hoc allestite al centro dell’emiciclo si poteva parlare senza la mascherina.

L’epidemiologo La Vecchia: “Carica virale altissima in alcuni asintomatici” – Nelle ultime settimane di pandemia da Coronavirus in Italia, siamo stati spesso portati a pensare che visto che la seconda ondata è caratterizzata da un’altissima percentuale di asintomatici, questi avessero una carica virale più bassa. A scardinare questa tesi ci pensa però l’epidemiologo Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all’Università degli studi di Milano, che in un’intervista al Corriere della Sera spiega: “Ci sono soggetti che diffondono il virus molto più facilmente di altri, tenendo però presente che anche la ‘predisposizione’ a essere contagiati cambia. Misurare la carica virale su vasta scala richiede ancora tecnologie sofisticate e costose. In più la moltiplicazione delle molecole Rna del virus varia da soggetto a soggetto: ad esempio ci sono asintomatici con carica virale altissima. È quindi difficile, su base scientifica, correlare l’alta carica virale al numero dei ricoveri. Misurare la carica virale è importante per i pazienti a lungo positivi, dopo diversi tamponi ancora costretti a casa: valutandola si stabilisce se persiste il pericolo di contagio o meno”. Qui tutti i dettagli.

Zaia: “Sulle nuove restrizioni decidono i numeri, non la politica” – Il Coronavirus in Italia accelera sempre di più e singole Regioni come Lombardia, Campania e probabilmente Lazio stanno iniziando a imporre nuove restrizioni come il coprifuoco notturno. Una prospettiva che, al momento, non riguarda il Veneto, anche se l’apprezzatissimo governatore Luca Zaia – rieletto con una maggioranza bulgara alle ultime Regionali – non si sente di escluderlo per il futuro: “Oggi siamo sotto pressione. Ma se c’è una cosa che ci ha insegnato il Covid, è che ogni giorno ha la sua pena. E dunque, da qui a pochi giorni potremmo ritrovarci al centro del ciclone”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Qui tutti i dettagli.

Ipotesi nuovo lockdown: la soglia che lo fa scattare – Il governo ha fissato una soglia limite, oltre la quale lo spettro di un nuovo lockdown diventerebbe concreto: 2300 persone in terapia intensiva. Il monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità detterà le linee guida da seguire, in base all’indice Rt delle varie zone. Per questo il governo sta lavorando di concerto con i governatori delle singole Regioni. Le misure prese finora, come il coprifuoco e l’obbligo di mascherine anche all’aperto, potrebbero non bastare. Molti ospedali sono già in affanno, oltre al fatto che l’età media dei ricoverati si è notevolmente abbassata rispetto alla prima ondata. Se le persone in terapia intensiva ad oggi superano le 900 unità, la convinzione è che oltre le 2300 persone il sistema rischierebbe di collassare. Leggi la notizia completa

Lazio, pronta l’ordinanza sul coprifuoco – Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, è pronto a firmare la nuova ordinanza che prevede il coprifuoco all’interno della Regione tra le 24 e le 5. L’ordinanza prevede anche un aumento dei posti letto riservati ai pazienti Covid per arrivare ad un totale di 2913, di cui 552 da dedicare alla terapia intensiva. Gli spostamenti in orario notturno saranno consentiti solo per motivi urgenti o di lavoro e dovranno essere comprovati tramite un modulo di autocertificazione che sarà a disposizione sul sito della Regione Lazio.

