Campania: il governatore De Luca chiede a Conte il lockdown

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca chiede al premier Conte di attuare subito un lockdown totale, altrimenti l’ex sindaco di Salerno procederà comunque a chiudere i confini della Regione. È quanto scrive lo stesso presidente della Campania sul suo profilo Facebook: “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”.

Le dichiarazioni di De Luca arrivano proprio nel giorno in cui, a partire dalle 23 del 23 ottobre, entra in vigore il coprifuoco imposto dal governatore della Campania per contenere l’onda di contagio.

