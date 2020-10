Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 22 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 22 ottobre 2020. Sono 16.079 i nuovi casi e 136 i morti registrati nell’ultimo giorno.

È di 169.302 persone attualmente positive (+13.860), 36.968 morti (+136), 259.456 guariti (+2.082), per un totale di 465.726 casi (+16.079), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 169.302 attualmente positivi, 9.694 (+637) sono ricoverati in ospedale, 992 (+66) necessitano di terapia intensiva, mentre 158.616 (+13.157) si trovano in isolamento domiciliare.

Oggi si registra un ulteriore aumento dei nuovi casi con 16.079 nuovi contagi a fronte dei 15.199 registrati ieri. Leggermente inferiore il numero dei tamponi realizzati: 170.392 contro i 177.848 di ieri. Aumentano anche i morti (136 contro i 127 di ieri, mai così tanti dal 21 maggio scorso quando furono registrati 157 decessi), mentre sono più o meno stabili gli incrementi dei ricoveri ospedalieri. I ricoveri ordinari oggi infatti registrano un +637 (ieri erano stati +603), mentre le terapie intensive aumentano di 66 unità (ieri era stato registrato il dato di +56). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 4.125 nuovi contagi, seguita dal Piemonte con 1.550, dalla Campania con 1.541 e dal Veneto con 1.325 nuovi contagi. Superano i mille casi giornalieri anche Lazio (1.251) e Toscana (1.145).

Leggi anche: 1. Galli a TPI: “A Milano la situazione è sfuggita di mano. Coprifuoco? Ormai è tardi” / 2. Roma, Pronto Soccorso bloccati dal virus: “Qui la situazione è già esplosa. Chiuderemo gli ospedali, sarà tutto Covid” / 3. Fondazione Gimbe: “Saltato l’argine del tracciamento, boom di terapie intensive. Politica senza strategia”

4. Campania, medico sindacalista a TPI: “Abbiamo avuto tempo e soldi, questa nuova emergenza poteva essere evitata” / 5. Crisanti a TPI: “Il Veneto sta scoppiando: numeri neri e terapie intensive in affanno” / 6. Covid, con 2.300 ricoveri in terapia intensiva nuovo lockdown in Italia: il governo tiene d’occhio i numeri

