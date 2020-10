Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Aumentano le Regioni che decidono di adottare misure più restrittive contro la pandemia di Coronavirus in Italia. Entra in vigore oggi il coprifuoco disposto dalla Lombardia dalle 23 alle 5, mentre in Campania e il Lazio la misura sarà valida da venerdì. Ieri si è avuto un balzo dei nuovi casi (+15.199) mentre i morti sono stati 127. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – Lazio, pronta l’ordinanza sul coprifuoco – Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, è pronto a firmare la nuova ordinanza che prevede il coprifuoco all’interno della Regione tra le 24 e le 5. L’ordinanza prevede anche un aumento dei posti letto riservati ai pazienti Covid per arrivare ad un totale di 2913, di cui 552 da dedicare alla terapia intensiva. Gli spostamenti in orario notturno saranno consentiti solo per motivi urgenti o di lavoro e dovranno essere comprovati tramite un modulo di autocertificazione che sarà a disposizione sul sito della Regione Lazio.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Coprifuoco in arrivo anche in Lazio – Un’ordinanza della Regione Lazio prevederà tra le varie cose la chiusura della circolazione dalle ore 24 alle 5 di mattina come norma di prevenzione del contagio da Covid. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore a partire da venerdì. Leggi la notizia completa.

Lombardia, coprifuoco tra le 23 e le 5, didattica a distanza alle superiori e chiusura centri commerciali- Sarà valida da domani fino al 13 novembre, prevede un coprifuoco dalle ore 23 alle 5 e multe da 400 a 3 mila per le violazioni. E’ prevista anche l’esibizione di un’autocertificazione per chi è costretto a violare il divieto di circolazione per motivi urgenti o lavorativi. Sono questi i punti salienti dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal governatore lombardo Attilio Fontana. A partire dal 26 ottobre nelle scuole superiori lombarde inoltre ci sarà didattica a distanza e ingressi scaglionati. A prevederlo è la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore ha disposto anche la chiusura dei centri commerciali nel weekend in tutta la Regione.

Conte: “Siamo più pronti, ma ridurre gli spostamenti non necessari” – “Siamo più pronti, non come a marzo”: lo ha dichiarato il premier Conte nel corso della sua informativa in Senato sul Dpcm. Il presidente del Consiglio, tuttavia, ha aggiunto “chiediamo sacrifici ai cittadini” esortandoli a evitare “gli spostamenti non necessari” e “le feste nelle abitazioni private”. Il premier, poi, ha confermato che l’iter per le misure restrittive in Lombardia è stato concluso e che presto verranno adottate nuove norme anti-Covid anche in Campania. Conte, inoltre, ha rimarcato che i sacrifici sono necessari per evitare “chiusure generalizzate”.

Gallera: “Tagliando i posti letto Covid ho fatto ripartire la sanità: lo rivendico” – “In Lombardia, per la pandemia da Covid-19, erano state messe in stand-by milioni di prestazioni. A questo punto, io rivendico la scelta di aver dato ai direttori degli ospedali, come obiettivo, il recupero di quelle prestazioni”: l’assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, risponde alle polemiche degli ultimi giorni, dopo che è emerso che nella sua Regione sono stati dei bonus ai manager che hanno riconvertito i letti dei reparti Covid per dare la possibilità agli altri pazienti di recuperare le prestazioni non erogate durante la prima ondata. Leggi la notizia.

Più giovani e meno gravi: chi sono i nuovi pazienti in rianimazione – Durante la prima ondata del Coronavirus in Italia, coincisa con il lockdown, i pazienti ricoverati in rianimazione erano per lo più anziani, over-70 o coloro che avevano già malattie pregresse: un fenomeno che è cambiato radicalmente oggi che il nostro Paese sta affrontando una nuova risalita dei contagi. I ricoveri in terapia intensiva, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, sono in tutto 870. Ma tra questi, rispetto al passato, sono molti di più i giovani, che in quanto tali raramente hanno altri problemi di salute, e soprattutto talvolta sono meno gravi. Qui tutti i dettagli.

Spadafora: “Chiudere le palestre? Si rischia di più al ristorante” – Le misure contro il Coronavirus contenute nell’ultimo Dpcm continuano a fare discutere in Italia, soprattutto per quel che riguarda la possibile chiusura di palestre e piscine. Il premier Giuseppe Conte, nella sua conferenza stampa di domenica sera, ha dato una settimana di tempo ai gestori per adeguare i loro impianti alle normative anti-Covid, ma il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in un’intervista a Il Mattino sottolinea il suo dissenso: “Ritengo più rischioso mangiare al ristorante in sei, senza mascherine, piuttosto che allenarsi in una sala pesi. Se dovremo chiudere anche i ristoranti chiuderemo anche le palestre, ma a parità di rischio, chiedo parità di trattamento. Dai controlli del Nas emerge un rispetto rigoroso ovunque. Lo stesso Cts ha detto che non ci sono evidenze scientifiche su focolai e contagi nati da palestre e piscine”. Qui la notizia completa.

Speranza: “Restate a casa” – “Evitate spostamenti inutili, restate a casa il più possibile”: con queste parole il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto ieri sera su La7, invitando tutti gli italiani a ridurre le occasioni di uscita per non alimentare ulteriormente una curva dei contagi da Coronavirus che nel nostro Paese sta diventando ogni giorno più preoccupante. “La situazione – ha dichiarato il ministro della Salute – è molto seria. Bisogna dire fino in fondo come stanno le cose. Abbiamo bisogno di uno sforzo in più da parte di ciascuno. C’è bisogno di alzare il livello di attenzione, ridurre le occasioni di contagio”. Qui tutti i dettagli.

Autocertificazione, spostamenti e coprifuoco: le nuove regole Regione per Regione – Torna l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti negli orari in cui questi sono vietati: è questa la principale novità degli ultimi giorni in alcune Regioni italiane, quelle che – sfruttando il via libera alle decisioni autonome dei governatori concesso dall’ultimo Dpcm – hanno deciso di imporre il coprifuoco per arginare l’avanzata dei contagi da Coronavirus. Dopo cinque mesi dalla fine del lockdown, dunque, gli italiani dovranno di nuovo provare di avere motivi di necessità e urgenza per lasciare la propria casa. Qui le regole Regione per Regione.

Ordinanza della Regione Campania: divieto di spostamenti tra province – Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che dispone nuove restrizioni per contrastare l’aumento di contagi da Covid-19 nella Regione. La novità assoluta, tra le nuove misure, è il divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio verso altre province della Campania, in vigore da venerdì 23 ottobre. Un divieto a cui fanno eccezione gli spostamenti relativi a “motivi di salute”, “comprovati motivi di lavoro” o “comprovati motivi di natura familiare” nonché “motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali” e “altri motivi di urgente necessità”. Leggi la notizia completa

Prorogata la zona rossa a Galati Mamertino, nel Messinese – Proroga della zona rossa a Galati Mamertino, in provincia di Messina. Lo ha deciso il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, con un’ordinanza appena pubblicata. Il provvedimento, adottato d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, resterà in vigore fino alle 24 di domenica 25 ottobre. Le restrizioni restano le stesse dell’ordinanza che ha istituito la zona off limits dallo scorso 13 ottobre.

