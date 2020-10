Coronavirus: al Pio Albergo Trivulzio positivi 14 ospiti e 5 dipendenti

Torna l’incubo Coronavirus nelle Rsa: al Pio Albergo Trivulzio di Milano, infatti, sono risultati positivi al Covid 14 ospiti e 5 dipendenti tra terapisti, infermieri, amministratori e operatori del poliambulatorio. È quanto si legge nel bollettino medico della settimana dal 12 al 16 ottobre pubblicato sul sito del Pat. Secondo quanto riferito, 4 dei 14 ospiti contagiati provenivano da ospedali. Tutti i positivi sono stati trasferiti in strutture ospedaliere per le cure.

L’istituto, inoltre, comunica anche che a causa dell’aumento dei casi di Coronavirus nella città di Milano “i ricoveri in cure intermedie sono temporaneamente sospesi sino al 25 ottobre e le palestre nelle sezioni di degenza sono temporaneamente chiuse”. Il Pio Albergo Trivulzio, il polo geriatrico più importante d’Italia, nella prima ondata di Coronavirus in Italia è stata una della Rsa più colpite dal virus con centinaia di pazienti contagiati e numerosi morti sospette, che hanno anche provocato l’apertura di un’inchiesta per epidemia e omicidio colposi da parte della magistratura.

