Nuova morte sospetta al Pio Albergo Trivulzio

Nuova denuncia per una morte sospetta al Pio Albergo Trivulzio. Si tratta di una donna di 78 anni, deceduta il 21 maggio dopo essere stata ricoverata il 19 maggio all’Ospedale San Giuseppe e il 20 al Fatebenefratelli, dove è deceduta per setticemia “causata da piaghe da decubito andate in necrosi”. La famiglia dell’anziana, assistita dall’avvocato Alberto Tucci, sostiene che le piaghe siano state causate dalla mancanza di assistenza nella RSA. Nel contempo, il PAT non ha ancora sciolto il blocco sulle visite agli ospiti da parte dei parenti.

Il Comitato Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio protesta: “Non possiamo più attendere. Chiediamo al Prefetto un incontro urgente per porre fine a questo blocco immotivato dei colloqui, dopo tre mesi di totale isolamento. Perfino a Nembro, uno dei luoghi al centro del contagio Covid-19, e in molte altre RSA della nostra Regione e di tutto il Veneto, si sono trovate modalità di ricongiungimento nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento”.

“A dieci giorni dalla manifestazione davanti al Trivulzio, organizzata dopo il rifiuto della Direzione ad accogliere la richiesta del Comitato di organizzare visite protette, non è ancora possibile aprire neanche una piccola finestra su quanto avviene dietro i cancelli. Questo, senza addurre motivazioni valide né dal punto di vista tecnico, ne’ dal punto di vista sanitario e, oltretutto, in un momento in cui le grandi RSA denunciano una caduta della domanda di nuovi clienti”, dichiara il portavoce Alessandro Azzoni.

Leggi anche: 1. Il portavoce delle vittime del Trivulzio a TPI: “Aiutateci, vogliamo la verità sui contagi e i morti nella RSA” 2. Le 100 morti sospette al Pio Albergo Trivulzio: la punta dell’iceberg di quello che sta succedendo nelle RSA 3. Il grido di dolore davanti al Pio Albergo Trivulzio: “Verità per i nostri morti” 4. Mancata zona rossa Alzano-Nembro, il Viminale smentisce la Procura di Bergamo che invece ha già “assolto” Regione Lombardia. Fontana e Gallera potevano farla se avessero voluto

TPI ha vinto il Premio Ischia internazionale di giornalismo 2020 “sezione web” per la copertura dell’emergenza Covid-19 e per le nostre inchieste sulla gestione sanitaria in Lombardia

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Lutto per Rino Gattuso, morta a soli 37 anni la sorella Francesca Coronavirus in Italia, ultime notizie. Mattarella: "Inaccettabile dividersi ora" 2 giugno 2020: negozi aperti o chiusi oggi città per città