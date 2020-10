Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. La maggior parte dei casi sono registrati tra Stati Uniti, Brasile e India, mentre in Europa – Italia compresa – si fanno i conti con la risalita dei contagi (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,30 – Francia, superato un milione di casi – Dopo la Spagna, anche la Francia ha superato quota 1 milione di casi di positività al Coronavirus

Ore 7 – Germania, superati i 10 mila nuovi casi – Per la prima volta in Germania si sono superati i 10 mila nuovi casi di coronavirus in un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.287 contagi, in confronto ai 7.830 del giorno precedente. Il record finora era stato oltre 8.500 il 20 ottobre. Ci sono stati altri 30 decessi per un totale di 9.905.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Coronavirus, la Cina produrrà 610 milioni di dosi del vaccino entro il 2020 – La Cina potrà arrivare a produrre fino a 610 milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19 entro la fine dell’anno. Lo ha reso noto ieri in conferenza stampa a Pechino il funzionario Zheng Zhongwei della Commissione sanitaria nazionale cinese. La capacità produttiva annua, ha spiegato Zheng, continuerà ad aumentare anche il prossimo anno per soddisfare la domanda di vaccini contro il nuovo coronavirus in Cina e in altri Paesi. In qualità di beni pubblici, ha proseguito il funzionario, i vaccini saranno valutati in base al loro costo piuttosto che su logiche di domanda e offerta. Il prezzo dei vaccini cinesi contro la Covid-19, ha osservato Zheng, sarà accettabile per il pubblico. In termini di somministrazione, ha concluso il funzionario cinese, la priorità dovrebbe essere data alle persone ad alto rischio di esposizione al virus.

Covid, lockdown parziale in Repubblica Ceca – Il Governo ceco annuncia un lockdown parziale per arginare la diffusione del coronavirus. La misura prevede uno stop ai movimenti e i contatti tra le persone e la chiusura di negozi e servizi. “Il governo frenerà i movimenti e i contatti tra le persone, ad eccezione dei viaggi di lavoro e degli spostamenti per fare la spesa e per motivi di salute”, ha spiegato il ministro della Salute, Roman Prymula. Da domani fino al 3 novembre chiusi anche tutti i negozi di vendita al dettaglio, tranne alimentari e farmacie. Il 5 ottobre le autorità avevano dichiarato lo stato di emergenza e avevano chiuso scuole, bar e ristoranti.

Coronavirus, ultime notizie – Usa: Senato boccia piano aiuti Covid da 2.000 miliardi – Il Senato Usa ha bocciato il piano di aiuti per il coronavirus da 2.200 miliardi di dollari licenziato dalla Camera. La misura è stata affondata con 45 voti a favore e 52 contrari. Tre sanatori, compresa la candidata democratica alla vice presidenza Kamala Harris, non hanno votato. La Speaker Nancy Pelosi e la Casa Bianca stanno continuando a negoziare ma il leader di maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, ha detto ai Gop che “è improbabile un’intesa nella prossime 3 settimane”.

