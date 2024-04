Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 30 aprile

Sono ore frenetiche per una possibile tregua tra Israele e Hamas: a Il Cairo, infatti, si discute la proposta di tregua messa sul tavolo dai mediatori del Qatar ed egiziani. Secondo un funzionario palestinese “non ci sono problemi insormontabili”, mentre l’Egitto ha invitato anche Israele a discuterne. Nel frattempo, il presidente Usa Joe Biden, secondo alcune indiscrezioni, starebbe lavorando per evitare un mandato di cattura internazionale da parte dell’Aia per crimini di guerra nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, mentre il segretario di Stato Blinken ha iniziato il suo tour nel Medio Oriente, partendo da Riad, dove spera di riuscire a scongiurare una nuova escalation militare nello scontro fra Israele e Hamas.Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 30 aprile 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento