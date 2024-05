Incidente a un elicottero del convoglio di Raisi: le ultime notizie in diretta

Ore di ansia e mistero in Iran. Nella giornata di oggi, 19 maggio 2024, un elicottero del coinvoglio di cui faceva parte un mezzo che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi sarebbe caduto. Fonti tv parlano di uno schianto, altri media di un atterraggio di emergenza avvenuto nell’Azerbaigian persiano. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

DIRETTA

Ore 15,35 – In corso ricerche a tappeto anche con l’aiuto della Mezzaluna Rossa – Secondo fonti di stampa iraniane la Mezzaluna Rossa, così come gli ausiliari militari e di polizia, hanno lanciato un’operazione su larga scala per cercare l’elicottero del presidente Raisi. Testimoni parlano di fitta nebbia nella regione. Sull’elicottero con il presidente c’erano anche il governatore dell’Azerbaigian orientale, l’ayatollah Al-Hashem e Amir Abdullakhyan. Secondo la telefonata di uno degli accompagnatori del presidente al Centro dopo l’incidente, “ci sono molte speranze che l’incidente si risolva senza vittime umane”. I ministri dell’Energia e delle Strade Mehrabyan e Bazarpash, che erano a bordo di altri elicotteri, sarebbero arrivati sani e salvi a destinazione.

Ore 15,30 – Fonti di stampa: l’elicottero di Raisi risulterebbe disperso – Continuano a rincorrersi le ipotesi sulla sorte del presidente Rais: secondo alcune fonti il suo elicottero risulta disperso.

Ore 15,28 – Secondo SNN il convoglio ha fatto un atterraggio di emergenza e ora è in viaggio via terra verso Tabriz – Secondo l’agenzia iraniana SNN, il convoglio dopo un atterraggio di emergenza sarebbe ora in viaggio via terra verso Tabriz

Ore 15,20 – Nel convoglio di Raisi anche il ministro degli Esteri – A quanto risulta da fonti di stampa nel convoglio del presidente iraniano viaggiava anche il ministro degli Esteri Abdollahian.

Ore 15,15 – L’incidente sarebbe avvenuto a Verzegan, vicino al confine con l’Azerbaigian – L’incidente accaduto al convoglio su cuji viaggiava il presidente iraniano Raisi sarebbe avvenuto al confine con l’Azerbaigian, vicino alla città di Verzegan.

Ore 15,12 – Versioni discordanti sulla dinamica: atterraggio di emergenza o incidente? – Il convoglio su cui viaggiava il presidente iraniano era composto da 3 elicotteri, a bordo di uno dei quali c’erano Raisi e il ministro Abdollahian. Sull’accaduto Versioni ci sono versioni discordanti: Tasnim parla di incidente, Fars news dice che si è trattato di un atteratteggio di emergenza.

Ore 15,10 – Raisi stava viaggiando nella provincia dell’Azerbaigian persiano – Raisi stava viaggiando nella provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale. La TV di Stato ha descritto l’area dell’incidente vicino a Jolfa, una città al confine con l’Azerbaigian, a circa 600 chilometri (375 miglia) a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. Raisi era stato in Azerbaigian stamattina presto per inaugurare una diga con il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev. La diga è la terza che le due nazioni costruiscono sul fiume Aras.

Ore 15,10 – La tv di Stato iraniana: caduto un elicottero del convoglio del presidente iraniano – Il presidente iraniano era a bordo di un elicottero quando il suo convoglio ha avuto un incidente. La notizia è stata data dalla tv di Stato iraniana senza ulteriori dettagli