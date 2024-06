Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 2 giugno

Non si fermano gli scontri tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza malgrado quasi otto mesi di conflitto e quasi 36.380 morti. Le speranze di una tregua, alimentate dalla nuova proposta di accordo elaborata da Israele e presentata in settimana dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sembrano incrinarsi di fronte alla dichiarazione del premier Benjamin Netanyahu, secondo cui l’obiettivo di Tel Aviv resta la “distruzione” di Hamas, che pure aveva giudicato positivamente il piano in tre fasi annunciato dalla Casa bianca. Intanto oggi al Cairo è prevista una riunione tra funzionari di Egitto, Israele e Usa per discutere la riapertura del valico di Rafah, nel sud del territorio costiero palestinese. Di seguito le ultime notizie di oggi, domenica 2 giugno 2024, sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 09.30 – Consigliere di Netanyahu: “Ci sono ancora dettagli da definire” ma “Israele ha accettato l’accordo per un cessate il fuoco” – Israele ha accettato l’accordo presentato dal presidente americano Biden. Lo ha detto Ophir Falk, consigliere capo per la politica estera del premier Benyamin Netanyahu, intervistato dal Sunday Times. Lo Stato ebraico, ha spiegato Falk, non respinge l’accordo, che “è ciò che abbiamo concordato”. “Non è un buon accordo – ha sottolineato il consigliere di Netanyahu ma vogliamo con forza il rilascio degli ostaggi. Tutti”. Secondo Falk, quello di Biden è stato “un discorso politico”. “Ci sono ancora molti dettagli da definire – ha aggiunto – e questo include che non ci sarà un cessate il fuoco permanente fino a che tutti gli obiettivi di Israele non saranno raggiunti”.

Ore 09.00 – Sirene d’allarme al confine col Libano – Le sirene di allarme hanno risuonato nel nord di Israele al confine con il Libano registrando il possibile ingresso nel territorio nazionale di droni provenienti dal Libano.

Ore 08.00 – A Tel Aviv 120mila israeliani in piazza contro Netanyahu – La scorsa notte a Tel Aviv circa 120mila persone sono in strada a manifestare per chiedere al Governo di portare avanti l’accordo per il rilascio degli ostaggi e per la destituzione del primo ministro Benjamin Netanyahu. Si è trattato della manifestazione più imponente da quella seguita al massacro di Hamas del 7 ottobre scorso. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, due manifestanti sono stati arrestati e la polizia ha utilizzato un cannone sonoro per disperdere i manifestanti. Il giornale online Ynet riferisce che 14 agenti di polizia, tra cui il vice comandante del dipartimento di polizia di Tel Aviv, sono rimasti feriti durante gli scontri. Il primo oratore alla manifestazione è stato Shaul Meridor, ex capo del Dipartimento Bilancio del Ministero delle Finanze, divenuto noto all’opinione pubblica nel 2020 per essersi dimesso in segno di protesta contro la condotta di bilancio dell’allora ministro delle Finanze Israel Katz. “A un passo da una vittoria che non arriverà mai, siamo circondati da nemici, il mondo intero è contro di noi”, ha detto Meridor, riferendosi alle ripetute affermazioni di Netanyahu durante la guerra secondo cui Israele è vicino al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Ore 07.00 – Netanyahu: la proposta di Biden è un “non-inizio” – Fin quando non saranno soddisfatte le condizioni di lunga data per la fine della guerra, la proposta presentata dal presidente statunitense Joe Biden per un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza rappresenta per Israele un “non-inizio”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui “le condizioni di Israele per porre fine alla guerra non sono cambiate: la distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas, la liberazione di tutti gli ostaggi e la garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele”.