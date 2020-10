Sono 8 le Regioni italiane in cui la percentuale di nuovi positivi al Covid-19 rispetto ai tamponi effettuati nelle ultime 24 ore supera il 10 per cento, tra queste ci sono Campania e Lombardia, le uniche sopra i mille nuovi contagi. Qui il bollettino con i dati completi di oggi pubblicati dal ministero della Salute.

Impennata di contagi oggi anche in la Valle d’Aosta, che registra il 29,8 per cento dei positivi (sono 135 quelli registrati oggi) rispetto al 20,3 per cento di ieri e al 18,5 per cento di sabato. Spiccano poi la Liguria con il 17,2 per cento (contro l’11 per cento di ieri e il 9 di sabato) e l’Umbria con il 16,2 (ieri era il 9,6 e sabato il 5,8).

Seguono la Puglia con il 13,1 per cento di positivi Covid oggi (sia ieri sia sabato era appena il 6,5), la Campania con il 12,5 (dopo due giorni sostanzialmente stabile al 9,7 e 9,6), la Lombardia con l’11,5 (che conferma l’aumento costante dal 15 ottobre, dopo il 9,6 di ieri e il 9,2 di sabato).

Sopra il 10 per cento anche il Veneto con l’11,3 (dopo il 7,8 di ieri e il 5,5 di sabato) e la Sicilia con una percentuale di 11,1 (in ascesa rispetto all’8,6 di ieri e all’8,3 di sabato). Subito sotto la soglia del 10 per cento ci sono invece Piemonte (9,7) e Toscana (9,3).

Complessivamente, preoccupa la percentuale positivi-casi testati (65.824 oggi), vero indice del sovraccarico del sistema di tracing: è arrivato al 14,1 per cento. Un tampone ogni sette, ormai, è positivo.

Di seguito le Regioni con la percentuale di positivi rispetto ai nuovi tamponi nelle ultime 24 ore:

Valle d’Aosta 29,8

Liguria 17,2

Umbria 16,2

Puglia 13,1

Campania 12,5

Lombardia 11,5

Veneto 11,3

Sicilia 11,1

Piemonte 9,7

Toscana 9,3

Marche 8

Abruzzo 7,3

Calabria 7,3

Friuli Venezia Giulia 7

Emilia Romagna 6,9

Sardegna 6,8

Bolzano 6,6

Basilicata 5,5

Lazio 5,3

Trento 5,2

Molise 5,1

