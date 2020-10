Campania, cosa sta succedendo nella zona rossa di Arzano

La Regione Campania, con un’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca, ha istituito fino al 30 ottobre una zona rossa ad Arzano, comune di circa 34mila abitanti nella città metropolitana di Napoli, a causa della crescita dei contagi da Covid-19. Nel comune si è registrato un aumento del 209,4 per cento dei contagi tra il 29 settembre e il 20 ottobre, come ha evidenziato la Asl Napoli 2 Nord.

Arzano zona rossa, cosa sta succedendo

Nei giorni scorsi ad Arzano c’erano stati blocchi stradali e sit-in di protesta contro la decisione dei commissari prefettizi di istituire un “mini lockdown” il 14 ottobre. La commissione straordinaria, proprio a causa dell’alta percentuale di positivi, aveva deciso lo stop delle attività didattiche e la chiusura delle attività commerciali per contrastare il contagio. Ma a seguito della decisione alcuni commercianti avevano bloccato il traffico lungo la circonvallazione esterna di Napoli, provocando conseguenze in tutta la zona.

“Tale situazione ha amplificato il rischio di ulteriori contagi in un territorio già duramente colpito, oltre a creare gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico”, si legge nell’ordinanza firmata oggi dal governatore De Luca, che cita una nota della commissione. La nota sottolinea inoltre che Arzano è posto in un “punto nodale e nevralgico per la viabilità di buona parte della Città metropolitana, per il collegamento autostradale alle maggiori arterie nonché per l’interconnessione con i comuni limitrofi collegati senza soluzione di continuità, richiedono la necessità di assumere misure più drastiche per evitare spostamenti ‘da e per Arzano'”.

A seguito di queste considerazioni, il governatore De Luca ha disposto “con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica”, il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, la sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità”. Potranno entrare e uscire dal territorio comunale gli “operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza”, nonché gli esercenti le attività consentite e quelle strettamente strumentali alle stesse, “limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale”. Al di fuori di questa ipotesi, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa. L’ordinanza dispone inoltre la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura. Nonostante l’ordinanza, tuttavia, nessun posto di blocco è stato ancora organizzato per impedire il transito in entrata e in uscita da Arzano, come denuncia NapoliToday pubblicando le immagini inviate da alcuni cittadini. Il giornale riporta però che “Fonti vicine alle forze dell’ordine fanno sapere che sarebbe in corso una riunione in questura di Napoli per stabilire le modalità con cui realizzare il blocco”.

Intanto, oggi è emersa la notizia di un focolaio nell’ospedale di Ariano Irpino, che a marzo scorso fu il primo comune campano dichiarato zona rossa per i contagi, partiti soprattutto dall’ospedale Frangipane. I contagi sono stati scoperti attraverso lo screening periodico che l’Asl di Avellino dispone per il personale sanitario. Agli ultimi tamponi naso faringei sono risultati positivi 6 infermieri, un medico, un operatore socio sanitario e 4 pazienti, uno dei quali deceduto. Tutto l’ospedale al momento è interessato da una sanificazione straordinaria e molte attività sono state o saranno sospese per il tempo necessario.

Leggi anche: 1. Campania, De Luca annuncia coprifuoco e riapertura elementari. Ma nell’ordinanza c’è scritta un’altra cosa /2. All’ospedale Cotugno di Napoli esauriti i posti Covid, il direttore a TPI: “Più preoccupato ora che a marzo” /3. I dati delle terapie intensive Regione per Regione: quali sono le situazioni più critiche

4. Covid, da venerdì in Campania coprifuoco dalle ore 23. De Luca riapre le scuole elementari da lunedì; / 5. Ospedali al collasso, ambulanze piene, reparti chiusi: ora in Sardegna il Covid fa paura /6. Autocertificazione, spostamenti e coprifuoco: le nuove regole Regione per Regione

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti I dati delle terapie intensive Regione per Regione: quali sono le situazioni più critiche Livorno, carabinieri aggrediti con calci e bastoni durante un controllo anti-assembramento | VIDEO Gaffe della ministra Azzolina sulla differenza tra test antigienici e sierologici