Coronavirus, positivo il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso, con un post pubblicato sulle sue pagine social: “È arrivata la notizia che temevo – ha scritto Boccia – sono anch’io positivo al SARS-CoV-2. Sono completamente asintomatico e, per fortuna, come da protocollo, sono già in isolamento da giorni. Il virus purtroppo è tra noi e ci colpisce nei luoghi in cui ci sentiamo più al sicuro, come in casa”.

Il ministro ha anche fatto un appello ai cittadini, affinché seguano le norme anti-contagio e stiano al sicuro: “Siate tutti responsabili – si legge nel post – prudenti e rigorosi: usate la mascherina e mantenete le distanze. Io intanto mi rimetto al lavoro. Buona giornata a tutti”.

Leggi anche: 1. In Italia servono medici specialisti, ma la graduatoria è bloccata: “Ritardo grava su ospedali” / 2. Covid, 16.079 nuovi casi e 136 morti: il bollettino del 22 ottobre / 3. Mancata zona rossa Alzano e Nembro, acquisizioni della Finanza in Regione Lombardia

4. Covid, torna l’incubo nelle Rsa: al Pio Albergo Trivulzio di Milano positivi 14 ospiti e 5 dipendenti. “Sospesi ricoveri in alcuni reparti” / 5. L’autogol di Mancini, che pubblica una vignetta negazionista sul Covid / 6. Roma, Pronto Soccorso bloccati dal virus: “Qui la situazione è già esplosa. Chiuderemo gli ospedali, sarà tutto Covid”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Coronavirus, cosa è il semi-lockdown: come il Governo vuole evitare la chiusura totale Il consigliere Borrelli (Europa Verde): "Caso di epidemia colposa gravissimo" Dove va la magistratura: c’è chi vuole superare le vecchie correnti, ma nell’Anm si lavora all’inciucio