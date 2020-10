Covid, Ranieri Guerra: “Evitare lockdown, provocherebbe rivolte armate”

“Dobbiamo evitare un nuovo lockdown generalizzato perché provocherebbe rivolte armate”: è l’opinione di Ranieri Guerra, rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità nel Comitato tecnico scientifico, intervistato da Il Fatto Quotidiano. “Le persone – ha continuato – sono state sfinite dai tre mesi di lockdown. Purtroppo poi in estate hanno abbassato troppo la guardia incoraggiate anche da colleghi che non capisco bene che lavoro facciano. Adesso bisogna, però, fare anche una valutazione sullo stato di salute mentale di tutti e dei nostri figli”.

“Possiamo chiudere a casa i ragazzi davanti alla Playstation? – ha continuato Ranieri Guerra – È doveroso bilanciare equilibri di sostenibilità sociale ed economica, perché i rischi non sono dovuti solo alla trasmissione del Covid: come Oms abbiamo registrato un aumento di suicidi tra i giovani, per fortuna non in Italia, l’aumento del consumo di bevande alcoliche tra le mura domestiche. Il lockdown del Paese è una misura pesante e ha ragione il premier Giuseppe Conte quando dice che non è l’Italia di marzo quella di oggi, le condizioni al di là del numero dei contagi sono diverse. E ha ragione anche sull’allineare i tre livelli amministrativi: Stato centrale, Regioni e enti locali. La capacità di decidere per aree e territori sarà sempre più fondamentale da qui in avanti”.

L’esperto ha poi detto la sua opinione sul coprifuoco, misura che diverse Regioni stanno mettendo in pratica per ridurre i contagi da Coronavirus: “È un palliativo per non chiudere tutto. Serve anche per limitare l’utilizzo di alcol e altre sostanze che rilassano i freni inibitori esponendo a rischi i giovani”.

